LIVE Giro del Delfinato 2019 | ultima tappa in DIRETTA | sfida apertissima per la Maglia

(Di domenica 16 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPercorso, altimetria e favoriti dell’– La cronaca della sesta frazione Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladell’ottava eddeldel, tradizionale appuntamento del calendario ciclistico internazionale nel percorso di avvicinamento al Tour de France. La frazione decisiva per incoronare il vincitore porterà il gruppo da Cluses a Champéry (113.5 km), con un percorso decisamente breve ma potenzialmente spettacolare. La classifica provvisoria presenta distacchi contenuti e la battaglia per il successo finale potrebbe esplodere in qualsiasi momento. La parte iniziale presenterà in rapida successione tre GPM abbastanza pedalabili, quindi sarà la volta dell’impegnativo Col du Corbier (7.6 km al 7.5%), prima occasione per testare la gamba. Dopo il ...

