L’erba di Stoccarda si colora di azzurro! Matteo Berrettini batte Auger-Aliassime | 3°

Tennis - ATP 250 Stoccarda 2019 : Matteo Berrettini in trionfo sulL’erba tedesca! Auger-Aliassime battuto in due vibranti set : Terzo titolo ATP per Matteo Berrettini nella propria carriera. Il romano porta a casa l’ATP 250 di Stoccarda, battendo in una finale di livello davvero alto il diciottenne canadese Felix Auger-Aliassime, grande speranza anche del Tennis mondiale, con il punteggio di 6-4 7-6(11). Si tratta del secondo titolo su erba nella storia per un giocatore italiano: il precedente, nel 2011, lo conquistò Andreas Seppi a Eastbourne contro il serbo Janko ...

LIVE Berrettini-Auger-Aliassime - Finale Atp Stoccarda in DIRETTA : in palio il primo titolo sulL’erba per il romano : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Matteo Berrettini-Felix Auger-Aliassime, Finale del torneo ATP di Stoccarda. Il tennista romano cerca di conquistare il suo primo titolo in carriera sull’erba ed il terzo in generale. Si tratta della quarta Finale in carriera (terza nel 2019) per Berrettini, che ha confermato tutti i progressi fatti in una stagione finora esplosiva. Grazie a ...

ATP Stoccarda – Splendido Berrettini - l’azzurro asfalta Struff e stacca il pass per la finale : è la prima sulL’erba : Niente da fare per Struff, il tennista italiano si impone con il punteggio di 6-4, 7-5 e si qualifica per la finale del torneo di Stoccarda Matteo Berrettini è il primo finalista della Mercedes Cup, torneo Atp Tour 250 dotato di un montepremi di 679.015 euro in corso sui campi verdi di Stoccarda, in Germania. Il tennista italiano non lascia scampo al tedesco Jan-Lennard Struff, asfaltandolo con il punteggio di 6-4, 7-5 in 1 ora e 15 ...

LIVE Berrettini-Struff - Semifinale ATP Stoccarda 2019 in DIRETTA : il romano vuole la prima finale sulL’erba : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il successo di Berrettini su Kudla nei quarti – La proiezione del ranking ATP di Berrettini – ATP 250 Stoccarda in generale Buongiorno, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match che oppone Matteo Berrettini a Jan-Lennard Struff. Il romano e il tedesco scendono in campo per la Semifinale del torneo ATP 250 di Stoccarda, prima tappa della breve stagione su erba del tennis ...

Tennis - ATP Stoccarda 2019 : Raonic piega Tsonga - Medvedev ko contro Pouille sulL’erba tedesca : Primi quattro ottavi di finale andati in archivio sull’erba di Stoccarda (Germania). Nel torneo di Tennis tedesco la sfida del giorno era tra il francese Jo-Wilfried Tsonga e il canadese Milos Raonic, entrambi condizionati nell’ultimo periodo da alcuni infortuni che ne hanno compromesso la resa in campo. Ebbene, è stato il n.18 del mondo, che ha saltato praticamente tutta la stagione sulla terra rossa, ad imporsi con il punteggio di ...

