Lampard-Chelsea il Derby County chiede un conguaglio

Chelsea - pronto Lampard per il dopo Sarri : e con lui potrebbe tornare un altro grande ex… : Il Chelsea ha tentato fino all’ultimo istante di convincere Sarri a rimanere, ma il tecnico toscano ha accettato la corte dei bianconeri, su cui manca soltanto l’ufficialità. I blues sono così costretti a guardarsi attorno per il nome del sostituto. E’ pronto il nuovo tecnico. Non ci sono dubbi su Frank Lampard, da settimane il prescelto di Abramovich. grande passato a Londra da calciatore per l’ex centrocampista, ...

Lampard smentisce l’ipotesi Chelsea : “Il mio obiettivo è qui e adesso” : Al Guardian Frank Lampard ha parlato del suo accostamento alla panchina del Chelsea per il dopo Sarri, motivandolo con il suo passato da calciatore nella squadra di Abramovich ma ha anche detto che non è il momento di parlare di questo, poiché punta solo a cercare di portare Derby in promozione in Premier League. Dopo la partita, indipendentemente dal risultato di quel gioco, Lampard siederà con Morris parlare del futuro del club. E’ ...

Gazzetta : “Juventus - avanza Sarri. Il Chelsea pensa a Lampard” : Londra è il crocevia per il prossimo allenatore del Napoli. Così scrive la Gazzetta dello Sport che oggi dà l’ex tecnico cel Napoli come favorito alla successione ad Allegri sulla panchina bianconera. Il titolo è: “avanza Sarri”. Ecco cosa scrive: Un’altra certezza infatti sono i rapporti recenti, tra la Juventus e Maurizio Sarri. Meglio, tra la Juventus e Fali Ramadani, agente che lavora tra gli altri con Pjanic e MS. Il Chelsea per ...

Chelsea - Frank Lampard spinge Maurizio Sarri verso la Serie A : Milan o Roma? : A spingere via Maurizio Sarri dalla panchina del Chelsea potrebbe pensarci Frank Lampard: un'idea che sta prendendo corpo nelle stanze del potere della squadra londinese. Secondo quanto riferisce SportMediaset, presto l'idea potrebbe trasformarsi in realtà. Oggi, Lampard allena il Derby County con o