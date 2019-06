Lago di Garda | caccia biosonico dell' aeronautica intercetta Boeing della Lauda Air

La rotazione della Terra favorisce il rimescolamento delle acque del Lago di Garda : La rotazione della Terra favorisce il rimescolamento delle acque del lago di Garda – La rotazione della Terra favorisce il rimescolamento delle acque del lago di Garda. A rivelarlo, studi dell’Università di Trento e dell’Università di Utrecht coordinati rispettivamente da Marco Toffolon e Henk Dijkstra, pubblicati su Scientific Reports. Ad attivare questo benefico processo venti, che si incanalano sulle acque del lungo e profondo ...

La Brexit «flagella» il Lago di Garda - «I turisti inglesi non arrivano più» : Antonio Borrelli Maggio da dimenticare sul primo lago d'Italia con -25% di presenze: colpa del maltempo ma anche della crisi e dell'incertezza del mercato anglosassone La strada verso la Brexit è più complessa che mai, eppure gli effetti immediati - ben prima della sua entrata in vigore - arrivano a colpire uno dei principali attrattori turistici italiani. La stagione turistica sul lago di Garda, infatti, è partita in salita come non ...

L’acqua del Lago di Garda si sposta a causa della rotazione della Terra : come e conseguenze : Gli scienziati hanno scoperto che la rotazione della Terra influenza il movimento orizzontale e verticale dell'acqua del Lago di Garda con conseguenze sugli ecosistemi, visto lo spostamento di nutrimenti e altre sostanze che ne consegue. Gli esperti spiegano che quando il vento soffia lungo l'asse principale del Lago di Garda, la rotazione terrestre provoca una circolazione secondaria che sposta lateralmente l'acqua, proprio da una costa ...

Lago di Garda - turista tedesca scomparsa dall'albergo mercoledì scorso : si teme il peggio : Si teme il peggio per la turista 78enne tedesca scomparsa a Limone (rinomata località turistica adagiata sulla sponda bresciana del Lago di Garda). La donna, arrivata con una comitiva per godersi qualche giorno di vacanza, ha fatto perdere le sue tracce mercoledì e ora la si cerca sia lungo la costa che in quota. Non si esclude né l'allontanamento volontario né il tragico incidente. L'allarme La donna, arrivata a Limone su Garda la scorsa ...

Gravi danni sul Lago di Garda : storico ristorante di Peschiera rompe gli ormeggi e va alla deriva : Non solo freddo e maltempo ma anche tanti danni al nord Italia a seguito dell'irruzione artica giunta sabato sera : i danni più importanti sono stati causati dai venti tempestosi di Bora che...

Maltempo - l’Uragano Artico devasta il Lago di Garda : raffiche oltre 100km/h - barche scuffiate [FOTO] : raffiche di vento fino a 100 chilometri orari. barche scuffiate e Lago in burrasca. E’ conta dei danni sulla sponda bresciana del Lago di Garda, investita dal Maltempo in quella che e’ la domenica di maggio meno primaverile degli ultimi anni. L’anemometro installato a Toscolano Maderno ha rilevato una raffica di 98 km/h, mentre quello di Desenzano si e’ fermato a 85 km/h. A Lonato il tetto del centro sportivo e’ ...

Lago di Garda in tempesta - vento forte e onde alte : le immagini da Desenzano sono impressionanti : Il vento sferza violentemente le acque del Lago di Garda, generando una vera e propria mareggiata. Ma è tutta l’area ad essere stata fortemente interessata dal maltempo. Vigneti e alberi abbattuti, serre di vivai scoperchiate e prati di erbai sferzati dalla furia dei vortici d’aria. sono i primi effetti, segnalati dai tecnici Coldiretti, della perturbazione con pioggia e forte vento che in queste ore si sta abbattendo in Lombardia sul ...

Tempesta sul Lago di Garda : danni ingenti - l'acqua invade Desenzano : L'irruzione di aria fredda e instabile è giunta puntuale sull'Italia settentrionale, provocando un brusco calo delle temperature e un ritorno della neve a quote insolitamente basse per il periodo,...

Maltempo in Lombardia : bufera di vento e pioggia - danni sul Lago di Garda : Una vera è propria bufera di vento e pioggia si sta abbattendo in queste ore sulla provincia di Brescia e in particolare sul lago di Garda con raffiche di vento superiore ai cento chilometri orari. Decine di alberi sono stati abbattuti nella notte e la strada che collega Desenzano e Lonato sul lungolago è stata temporaneamente chiusa per permettere ai vigili del fuoco di liberare la carreggiata. Il Garda in più punti a sud del bacino è uscito ...

Torna Fish & Chef : sul Lago di Garda la «rivoluzione» del pesce di Lago : Fish & Chef Fish & Chef Fish & Chef Fish & Chef Fish & Chef Fish & Chef Viviamo in un Paese per la maggior parte circondato dal mare: sarà anche per questo che il pesce di lago – e in generale d’acqua dolce – è poco diffuso sulle nostre tavole. Ma qualcosa sta cambiando: accanto a branzini e sardine sui banchi dei mercati ora arrivano varietà come salmerini, anguille e coregoni e se finalmente anche chi ...