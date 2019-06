La Storta Terreno adibito a discarica | Ferri Lega | “Fare chiarezza”

romadailynews

(Di domenica 16 giugno 2019) Domenica 16 giugno alcuni cittadini di via Giaveno, tra Lae Boccea hanno segnalato alle forze dell’ordine la presenza di un. Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, i carabinieri della Compagnia Roma Cassia e i poliziotti dei commissariati locali. I cittadini hanno raccontato, alle Forze dell’ordine, che due Bobcat avrebbero scavato buche per sversare i rifiuti. Gli stessi cittadini hanno tentato di bloccare un camion in transito. La Polizia ha proceduto all’identificazione dei proprietari dei terreni e sono in corso gli accertamenti del caso. “E’ necessario dare risposte ai cittadini, che hanno tutto il mio sostegno – sono le parole di Mauro, consigliere dellanel Municipio XIV – sono stato tra i primi a contattare le forze dell’ordine. Chiederò subito che venga istituita una ...