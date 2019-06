La sfida europea di Mediaset pone l’Italia in primo piano

Mediaset crea "MFE-MediaForEurope" - nuovo polo televisivo internazionale | Pier Silvio Berlusconi : "Da un'eccellenza italiana una grande sfida europea" | Marina Berlusconi : "Orgoglio Fininvest" : I Cda di Mediaset e Mediaset España hanno deliberato la fusione delle due società nella holding che avrà sede in Olanda, residenza fiscale in Italia e sarà quotata alle Borse italiana e spagnola. Il presidente Fininvest, Marina Berlusconi: "Giorno da ricordare, primo passo verso un broadcaster paneuropeo"

Golf - European Tour 2019 : Lorenzo Gagli ed Edoardo Molinari avanzano al secondo turno del GolfSixes - sfida con la Francia nei quarti di finale : Si è conclusa presso il percorso del Oitavos Dunes di Cascais (Portogallo) la prima delle due giornate di gara del GolfSixes 2019, appuntamento dello European Tour che non assegna punti per la Race to Dubai e che si svolge secondo una formula decisamente particolare: si partecipa infatti a coppie ed in rappresentanza della propria nazione. Le sedici formazioni in gara sono state suddivise in quattro gironi e soltanto le prime due della ...

Mediaset crea "MFE-MediaforEurope" - nuovo polo televisivo internazionale |Pier Silvio Berlusconi : "Da un'eccellenzaitaliana una grande sfida europea" : I Cda di Mediaset e Mediaset España hanno deliberato la fusione delle due società nella holding che avrà sede in Olanda, residenza fiscale in Italia e sarà quotata alle Borse italiana e spagnola

La sfida europea tra democrazia e lavoro : (Testo a cura di Riccardo Emilio Chesta, ricercatore post-doc di Fondazione Giangiacomo Feltrinelli e Scuola Normale Superiore)Il risultato delle recenti elezioni europee sembra dare ragione non solo a chi simpatizza con chiusure nazionaliste o sovraniste, ma a chi presenta scetticismo con le possibilità di riforma in senso sociale dell’Unione europea.La crisi delle più diverse tra le maggiori formazioni politiche – dai ...