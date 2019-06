La Roma vuole Mertens per Manolas Il Napoli offre Mario Rui

Calciomercato Napoli - c’è l’accordo con Manolas : la Roma però vuole l’intera clausola : Il club azzurro prova a stringere per Manolas, con cui ha già trovato l’accordo sull’ingaggio: la Roma però vuole i 36 milioni della clausola Il Napoli è in pole position per Kostas Manolas, il club azzurro ha superato la concorrenza di Milan e Juventus trovando l’accordo con il giocatore, che ha dimostrato di gradire la nuova destinazione. Cafaro/LaPresse Adesso va cercato l’accordo con la Roma, che intende ...

LIVE Berrettini-Struff - Semifinale ATP Stoccarda 2019 in DIRETTA : il Romano vuole la prima finale sull’erba : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il successo di Berrettini su Kudla nei quarti – La proiezione del ranking ATP di Berrettini – ATP 250 Stoccarda in generale Buongiorno, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match che oppone Matteo Berrettini a Jan-Lennard Struff. Il romano e il tedesco scendono in campo per la Semifinale del torneo ATP 250 di Stoccarda, prima tappa della breve stagione su erba del tennis ...

Roma - Igor Campedelli racconta Fonseca : “E’ uno di quelli che vuole imporre le sue idee e il suo gioco” : Igor Campedelli, agente sportivo e procuratore, già presidente del club portoghese Olhanense, è intervenuto a Radio Cusano Campus parlando del calcio lusitano e del serbatoio di giocatori e tecnici, impegnati in giro per il Vecchio Continente, oltre che del nuovo allenatore della Roma, Paulo Fonseca. “E’ uno di quelli che vuole imporre una filosofia di gioco: le sue squadre hanno chiara identità. Lui ha una personalità marcata, si fa ...

L'arcobaleno del Roma Pride invade la Capitale : "Il governo vuole cancellarci" : Colorato, festoso, pluralista. Per il venticinquesimo anno consecutivo torna a sfilare per le vie del centro il corteo del Roma Pride per rivendicare i diritti della comunità Lgbtq. Migliaia di persone si sono radunate a piazza della Repubblica, luogo della partenza, assiepate dietro ai carri con le dance hall delle varie associazioni che organizzano l'iniziativa. Il #RomaPride è partito. ...

Pallotta : su Totti e De Rossi cazzate - qualcuno vuole che alla Roma vada tutto a puttane : Roma – “Penso che non ci sia dubbio sul fatto che alcune persone esternamente amino le polemiche e vogliano causare problemi a questa squadra. Vogliono che alla Roma vada tutto a puttane. Si preoccupano dei loro obiettivi personali, piuttosto che della squadra o dei veri tifosi. Ed e’ per questo che continuano a fornire notizie negative ai giornalisti, nel tentativo di sensazionalizzare screzi o problemi ordinari che possono ...

Ag. Hysaj : “Andrà via - vuole fare nuove esperienze : c’è l’idea Roma - ma credo anche la Juventus con Sarri…” : Mario Giuffredi sul futuro di Hysaj Mario Giuffredi ag. di Hysaj è intervento a Radio Kiss Kiss Napoli ed ha parlato del futuro del suo assistito. Ecco quanto ha dichiarato: “Hysaj è un giocatore che credo andrà via, vuole provare nuove esperienze, con Di Lorenzo i terzini sono tre, Malcuit è arrivato l’anno scorso e non credo verrà ceduto, e quindi sicuramente Hysaj andrà via. Ci sono diverse soluzioni in Italia. Al Milan ...

81enne vuole andare a Roma dal Papa/ Il navigatore lo porta a... Rom : Un 81enne inglese, partito da Newcastle in macchina, sbaglia a digitare Roma sul navigatore e si ritrova in un piccolo paesino in Germania.

LIVE Berrettini-Ruud - Roland Garros 2019 in DIRETTA : il Romano vuole regalarsi Federer al 3° turno : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dell’incontro valido per il secondo turno del Roland Garros 2019 tra il nostro Matteo Berrettini e il norvegese Casper Ruud. Il 23enne tennista romano, numero 31 Atp e 29esima testa di serie, alla seconda partecipazione nel main draw dello Slam parigino (lo scorso anno era stato fermato al terzo turno da Thiem), dopo aver sconfitto 6-7 (3) 6-4 6-4 6-2 lo spagnolo Pablo Andujar, numero 93 del ...

Rissa Florenzi-Cristiano Ronaldo - il Romanista svela : “è Pallone d’Oro e pensa di poter fare ciò che vuole” : Alessandro Florenzi commenta l’accenno di Rissa scoppiata fra lui e Cristiano Ronaldo durante Roma-Juventus: il giocatore giallorosso spende parole poco lusinghiere per il fenomeno portoghese Momenti di tensione durante la sfida fra Roma e Juventus che ieri notte ha chiuso la domenica della 36ª Giornata di Serie A. Scintille in campo tra Alessandro Florenzi e Cristiano Ronaldo, con il portoghese che ha apostrofato Florenzi come ...

Roma - nuova protesta contro i rom : altissima tensione | Minacce alla famiglia che vuole restare : Parole violente al passaggio di una nomade con una bimbamentre rientravano nella palazzina, scortate dalle forze dell'ordine in tenuta antisommossa. Al loro arrivo si è creato un vero e proprio parapiglia con insulti all'indirizzo dei rom da parte degli abitanti

Roma - Campidoglio vuole spostare gli ambulanti dal centro storico. Ma gli altri Municipi fanno muro : “Non c’è spazio” : Questione di spazi. E di opportunità. Sembra che nei 1.285 chilometri quadrati su cui si estende la città di Roma non vi sia spazio per le circa 1.200 bancarelle concentrate all’interno del centro Storico della Capitale, perlopiù distribuite sui marciapiedi lungo le vie dello shopping in Prati o, ancor peggio, nei pressi dei monumenti più importanti della Città Eterna. A certificarlo, da mesi, sono la gran parte dei Municipi di Roma, che da un ...

LIVE Berrettini-Garin - Finale ATP Monaco 2019 in DIRETTA : il Romano vuole il successo per entrare fra i primi 30 del mondo : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della Finale dell’ATP di Monaco tra il nostro Matteo Berrettini e il cileno Christian Garín. L’azzurro ha conquistato l’accesso all’atto conclusivo sconfiggendo poco più di un’ora fa lo spagnolo Roberto Bautista Agut (n.21 del mondo) con il punteggio di 6-4 6-2, in un’ora ed undici minuti di gioco. Per il romano è la nona vittoria consecutiva e dopo la Finale vinta a ...