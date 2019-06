La ristorazione e il turismo trainano l’economia | è boom di ristoranti in Sicilia

direttasicilia

(Di domenica 16 giugno 2019) Laè la prima regione per l’incremento percentuale relativo al totale deiin attività, ma anche per quanto riguarda la crescita delle aziende del settore guidate dalle donne e dai giovani. Il settore dele dellasi confermano trainanti per l’economia della. I numeri che fa registrare l’Isola sono i migliori d’Italia per quanto riguarda i, con un incremento non soltanto del 50,5% sul totale, rispetto al marzo 2011, ma anche del 24,1% per le imprese femminili, il top nel Paese come per quanto riguarda i giovani, +43,2%. Lo dice lo studio di Unioncamere che fa la fotografia dell’economia del periodo 2011-2019. E va dai piccolia conduzione familiare fino alle grandi catene dila crescita del settore che nel 2017 ha raggiunto un giro d’affari di 11,6 miliardi di euro. Una impresa su ...

