La Msc Opera torna a Venezia Sono passati 14 giorni dall' incidente

Incidente Venezia : la nave da crociera Msc Opera torna nella città lagunare : La nave da crociera MSC Opera coinvolta lo scorso 2 giugno in un Incidente ha raggiunto nuovamente oggi il porto di Venezia, seguendo i consueti itinerari. Il passaggio di fronte al bacino di San Marco al traino di 3 rimorchiatori è avvenuto stavolta senza alcun problema. Lo scafo, dissequestrato dopo perizie, mostra ancora i segni dell’impatto con l’altra imbarcazione e con la banchina in pietra d’Istria. L'articolo Incidente ...

La nave Msc Opera non partirà per la prossima crociera : La prossima crociera della Msc Opera era in programma l'8 giugno con partenza da Bari. Rimborso crociera e spese di viaggio...

Venezia - incidente Msc Opera : indagato il comandante e il personale a terra : Proseguono spedite le indagini sull'incidente di domenica mattina che ha visto coinvolta la grande nave da crociera Msc Opera, di proprietà della compagnia Msc Cruises. Secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale, nel registro degli indagati è finito il comandante della nave, insieme al personale di terra. Si tratta, lo precisiamo, di un atto dovuto, che mira ovviamente a chiarire le eventuali responsabilità sull'incidente. Sin da subito ...

Incidente nave Msc "Opera" a Venezia - indagati il pilota e il comandante della Msc : La procura ha sequestrato la scatola nera della nave. La compagnia: "Risarciremo tutti i passeggeri"

Venezia in tilt dopo lo schianto della Msc Opera. I comitati protestano : dopo sette anni la situazione grandi navi è in stallo : “Questo incidente drammatico sembra essere accaduto proprio nel giorno giusto. Oggi a Venezia è la festa della Sensa, in cui viene celebrato lo sposalizio della città con il mare. Ma il mare va rispettato. E anche la Laguna”. Luciano Mazzolin, portavoce del Comitato No-grandi navi è sulla banchina di San Basilio, dove è stata improvvisata una conferenza stampa per commentare il tamponamento (ammesso che si possa usare un termine automobilistico) ...

Venezia - Msc Opera colpisce un battello turistico : nessuna vittima - almeno quattro feriti : Si è sfiorata la tragedia questa mattina a Venezia, poiché una nave da crociera della Msc ha urtato un battello turistico mentre si preparava per l'ormeggio, terminando la sua corsa contro una banchina. Al momento non sono chiare le cause dell'incidente, ma è certo che non ci sarebbero comunque vittime: il bilancio parla infatti di quattro feriti (alcune fonti cinque). La sirena della nave avrebbe suonato a lungo, così sul posto sono giunti ...

