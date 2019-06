La legge del fucile Su Rete 4 il film con Fred MacMurray | oggi | 16 giugno 2019

legge sblocca cantieri : Calabria sempre in lista d’attesa. D’Ippolito e Sapia : il Governo e il M5s non c’entrano con lo stallo dei lavori della statale 106 : “Passata la Festa Gabbatu lu Santu”. Affermazione vecchia come il Mondo, ma sempre efficace per affermare il disinteresse per qualcosa

Migliaia di venezuelani sono arrivati in Perù prima dell’entrata in vigore di una legge restrittiva sull’immigrazione : Negli ultimi giorni Migliaia di venezuelani sono arrivati in Perù, prima dell’entrata in vigore – prevista per oggi, sabato 15 giugno – di nuove e più restrittive leggi sull’immigrazione. Finora i venezuelani dovevano avere con sé soltanto la carta d’identità,

Hong Kong si arrende - vittoria della protesta : sospesa la legge su estradizione : Ha vinto la protesta, ha perso la governatrice fedele a Pechino: Carrie Lam, chief executive di Hong Kong, ha annunciato oggi la sospensione a data da destinarsi della controversa legge che avrebbe permesso l'estradizione verso la madrepatria Cina, uno sviluppo che ha scatenato proteste senza precedenti nell'ex colonia britannica, costringendo la governatrice al dietro front. Le voci di una sospensione dell'iter per l'adozione della legge ...

Hong Kong - dopo le protese arriva l’annuncio della governatrice Lam : “Sospesa la legge sulle estradizioni” : dopo giorni di proteste e violenti scontri di piazza, Hong Kong fa marcia indietro e annuncia la sospensione della nuova controversa legge sull’estradizione in Cina che, secondo gli oppositori, metterà i cittadini del Paese in balia di un sistema giudiziario cinese opaco e politicizzato. L’annuncio è arrivato alle tre del pomeriggio di sabato (ora locale): dopo una riunione con i suoi consiglieri, la governatrice Carrie Lam è ...

Venezia : Regione Veneto sblocca altri 28 mln della legge speciale : Venezia, 14 giu. (AdnKronos) - Su proposta dell’assessore allo sviluppo economico e Legge speciale per Venezia Roberto Marcato, in accordo con il Vicepresidente e assessore al bilancio Gianluca Forcolin, la giunta regionale ha stanziato 28 milioni di euro a valere sui fondi della Legge speciale per

Il New York Times celebra i 100 anni del Negroni eleggendolo "elisir d'estate" : Il Negroni compie cento anni e riceve l’elogio del New York Times che in maggio aveva clamorosamente stroncato l’Aperol Spritz. “Il cocktail perfetto per il 2019”, proclama il quotidiano americano in un articolo che esalta “le qualità rinfrescanti ma anche amare della bibita” a base in parti uguali di Campari, vermouth e gin: “Il perfetto elisir per un pomeriggio d’estate”.“Gli ...

Sblocca cantieri - ok della Camera : è legge. Conte : “Ora possiamo accelerare su opere”. Delrio : “Apre a infiltrazioni” : Lo Sblocca cantieri è legge. Il decreto ha ottenuto il via libera definitivo dell’Aula della Camera con 259 sì e 75 no. Sul provvedimento il Governo aveva posto la questione di fiducia. Ora il provvedimento attende la pubblicazione in Gazzetta ufficiale e l’approvazione di una ventina di decreti attuativi. “Ora siamo nella condizione di accelerare sul completamento delle opere infrastrutturali e sui cantieri ancora aperti”, commenta il ...

Sardegna : la prima proposta di legge del leghista Solinas potrebbe ripristinare i vitalizi : potrebbero essere ripristinati, seppur con nuovo nome, i vitalizi politici in Sardegna. A 90 giorni dall'insediamento, la nuova Giunta regionale guidata da Christian Solinas (Partito Sardo d'Azione), sostenuto dal leader leghista Matteo Salvini, ha presentato la sua prima proposta di legge relativa al ricalcolo, su base contributiva, dei vitalizi. Una proposta che sa di privilegi tipici della prima Repubblica e che garantirebbe ai consiglieri ...

Sardegna - la prima legge del governatore leghista Solinas ripristina i vitalizi : Nella Sardegna guidata da Christian Solinas si chiamano “indennità differite“. Nel resto d’Italia il loro nome è “vitalizi“. Sono il risultato della prima (e unica) legge portata a casa dal senatore nato sardista e poi convertitosi al credo leghista divenuto presidente della Regione. “Disposizioni in materia di status di consigliere regionale”, si chiama la proposta di legge presentata dalla maggioranza. ...

Reddito di cittadinanza 2019 : quali sono le criticità della legge : Reddito di cittadinanza 2019: quali sono le criticità della legge Il Reddito di cittadinanza è lo strumento ideato e approvato dal Governo Conte per contrastare la povertà. La sua introduzione ha attirato critiche e aperto dibattiti ancora accesi. Sostanzialmente le opinioni sono divise tra chi trova il RdC uno strumento innovativo e idoneo ad accorciare la distanza tra domanda e offerta di lavoro e chi invece pensa che si riduca ad uno ...

È legge il decreto concretezza - impronte digitali al posto del cartellino contro i furbetti : Il provvedimento voluto da Giulia Bongiorno contro gli assenteisti introduce anche la verifiche dell'iride, ma la realizzazione spetterà a una successiva disposizione. Esclusi forze dell'ordine, magistrati, prefetti e insegnanti, ma non i presidi. Novità anche sui concorsi

Varata legge contro i ‘furbetti del cartellino’ : da impronte digitali a nuove assunzioni : Via libera definitivo del Senato al disegno di legge Concretezza. I si' sono stati 135, i no 104 e tre gli astenuti. Diverse le novita' introdotte a partire dalle nuove misure per contrastare l'assenteismo e contro i cosiddetti 'furbetti del cartellino', come le impronte digitali e i sistemi di videosorveglianza, fino alle nuove assunzioni nella Pubblica amministrazione e la creazione di un organismo ad hoc, il 'Nucleo della Concretezza', che ...

Ddl concretezza è legge : videocamere e impronte digitali contro i “furbetti del cartellino” : Il Senato ha approvato il Ddl concretezza, il provvedimento che riguarda la pubblica amministrazione e che introduce misure di videosorveglianza e di rilevamento delle impronte digitali per combattere l'assenteismo dei dipendenti pubblici. "Felice di poter finalmente dire addio ai truffatori del cartellino", ha commentato la ministra Giulia Bongiorno.Continua a leggere

