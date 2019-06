ilpost

(Di domenica 16 giugno 2019) Dalla caduta del Muro di Berlino ha perso milioni di abitanti, con conseguenze sempre più gravi per chi ci è rimasto: soprattutto anziani

ilpost : La Germania dell’est si sta svuotando - AngelaMeoni : RT @morzentistefano: Altroché, @mattiafeltri, se bisogna esporre il petto in difesa di Luca #Lotti (a meno che ci piaccia vivere come nella… - morzentistefano : Altroché, @mattiafeltri, se bisogna esporre il petto in difesa di Luca #Lotti (a meno che ci piaccia vivere come nella Germania dell'est). -