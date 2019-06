Kikò Nalli replica alla sorella di Tina Cipollari | “Viva Ambra”

L’ex cognata di Kikò Nalli contro Ambra Lombardo : 'È una calcolatrice' : La sedicesima edizione del Grande Fratello Nip ha fatto scoppiare la passione tra coinquilini: stiamo parlando di Gennaro Lillio con Francesca De Andrè e di Chicco Nalli con Ambra Lombardo. In particolare, nonostante la relazione di Ambra e Kikò vada a gonfie vele, la coppia non riesce ancora a trovare l’approvazione delle persone. Dopo gli attacchi sferrati da Cristiano Malgioglio e Riccardo Signoretti, si è unita al coro anche Annarita ...

Kikò Nalli : Dopo il Gf è difficile tornare a casa - si hanno i mostri dentro... : Kikò Nalli ha difficoltà a tornare alla quotidianità Dopo 60 giorni nella casa del Grande Fratello 16 e si lascia andare ad un lungo sfogo notturno sui social. L’esperienza di Kikò Nalli al Grande Fratello 16 si è conclusa da qualche giorno e l’hairstylist sta cercando di tornare alla normalità Dopo molte settimane di clausura.-- Ma non tutto è semplice come sembra e a raccontare le difficoltà incontrate nel riprendere la ...

Kiko Nalli - furia in tv. Perde la pazienza con ‘lui’ e scatta la standing ovation : Kikò Nalli e Ambra Lombardo si sono conosciuti nella famosa casa di Cinecittà ma, l’uscita della professoressa non ha permesso che tra loro la frequentazione si trasformasse in qualcosa di più concreto. Tuttavia, la siciliana ha avuto modo di fare i conti con i propri sentimenti e, alla fine, ha capito di provare qualcosa di molto forte per l’hair stylist. Nel corso della semifinale del Grande Fratello, l’ex marito di Tina Cipollari ...

Pomeriggio 5 - Cristiano Malgioglio umilia ancora Kikò Nalli e Ambra : dalla D'Urso finisce in rissa : Altissima tensione a Pomeriggio 5, il programma condotto da Barbara D'Urso su Canale 5. In studio, dopo la finalissima del Grande Fratello di lunedì sera, ecco Kikò Nalli ed Ambra, una delle coppie nate all'interno della casa. A Pomeriggio 5, però, anche Cristiano Malgioglio, che continua a non cred

Kikò Nalli si scontra con Signoretti a Pomeriggio 5 : “Non lo fare!” : Pomeriggio Cinque: Riccardo Signoretti attacca Ambra Lombardo. Interviene Chicco Nalli Kikò Nalli e Ambra Lombardo sono stati ospiti a Pomeriggio 5, dove hanno replicato all’ennesima critica sul loro sentimento. Per essere precisi a un commento di Cristiano Malgioglio, che ha giudicato la coppia puramente televisiva. In questo salotto si sta tanto parlando di queste coppie, però io vorrei sapere se ciascuna di queste coppie avesse avuto ...

Ambra Lombardo - la Cascella avverte Kikò Nalli : “Non farti abbindolare!” : Karina Cascella mette in guardia Chicco Nalli da Ambra Lombardo: “Lei non è…” Ieri sera il Grande Fratello è giunto al termine e oggi si iniziano a tirare le somme di ciò che è successo all’interno della casa più spiata d’Italia. I telespettatori sono curiosi di sapere se la relazione nata tra Ambra Lombardo e Kikò Nalli proseguirà anche a telecamere spente, visto che i due hanno avuto poco tempo per viversi ...

Kikò Nalli - storia con Ambra Lombardo : “Tina non giudica le persone” : Kikò Nalli parla di Ambra Lombardo e svela: “Tina Cipollari non è una che giudica” Il Grande Fratello è finito e ha visto la sua trionfatrice: Martina Nasoni. In molti speravano in un vincitore diverso, ma è la dura legge dei reality dove le persone che non si espongono maggiormente alla fine risultano vincenti agli occhi dei telespettatori. Chi sperava che Kikò Nalli potesse portarsi a casa sia la vittoria del GF sia l’amore ...

Kikò Nalli a Pomeriggio Cinque : “Io non ho usato i miei figli” : Pomeriggio 5: Kikò Nalli torna a parlare dei suoi figli Kikò Nalli e Ambra Lombardo sono stati ospiti oggi a Pomeriggio Cinque da Barbara d’Urso. E in questa occasione il popolare hairdresser di origini romane, prima di parlare del suo amore sbocciato nella casa più spiata dagli italiani per Ambra, ha voluto puntualizzare una cosa molto importante sui suoi figli. Cosa ha dichiarato? L’ex marito dell’opinionista di Uomini e ...

GRANDE FRATELLO 2019/ Kikò Nalli torna sui social ma il suo primo pensiero è.... : GRANDE FRATELLO 2019, anticipazioni e news. Matina e Daniele, riavvicinamento in atto. Lui si sfoga e poi si lascia andare alle lacrime

Ambra Lombardo e Kiko Nalli - prima notte dopo il Grande Fratello ‘come Romeo e Giulietta’ : Kikò Nalli è stato uno dei 3 eliminati della semifinale del Grande Fratello 2019, ma non appena uscito dalla casa più spiata d’Italia è corso dai suoi 3 figli avuti con la ex moglie Tina Cipollari. Grande curiosità però anche per quel che riguarda il suo flirt con Ambra Lombardo, conosciuta proprio al GF. In puntata si sono riabbracciati e lei gli ha assicurato che non saranno una scintilla ma un vero e proprio fuoco. La prima notte di ...

Tina Cipollari Commenta l’Uscita di Kiko Nalli dal Grande Fratello! : Kiko Nalli è uscito dal Grande Fratello. Immediata la reazione di Tina Cipollari, con un post ironico e sibillino. Ecco le parole dell’ex moglie di Kikò! Durante l’ultima puntata del Grande Fratello abbiamo assistito, tra una litigata e l’altra, all’eliminazione di Kikò Nalli, ex marito di Tina Cipollari, storica opinionista di Uomini e Donne. Kikò appena uscito dalla casa ha potuto riabbracciare Ambra Lombardo, ...

Grande Fratello - Ambra Lombardo racconta la prima notte con Kikò Nalli : "Come Romeo e Giulietta" : La professoressa siciliana a 'Pomeriggio 5' confessa di essere "cotta a puntino" dell'ex marito della Cipollari.

Grande Fratello 2019 - Tina Cipollari dopo l'eliminazione di Kikò Nalli : «La pacchia è finita...» : Nella diretta di ieri sera del Grande Fratello 2019 uno dei protagonisti, a parte la bersagliatissima Francesca De André, è stato Kik Nalli che, oltre a rincontrare il suo amore...

GF 16 - Kiko Nalli a Cristiano Malgioglio : 'Mi sa che non ti vado a genio' : Ieri, lunedì 3 giugno, è andata in onda la semifinale del Grande Fratello 16. Il primo eliminato della serata è stato Kiko Nalli, che ha dovuto abbandonare la Casa perdendo la possibilità di raggiungere la finale. Nonostante ciò, l'hairstylist romano ha fatto un bel percorso e ha incontrato quella che sembra essere la sua anima gemella, Ambra Lombardo. Il percorso di Kikò si è concluso ed egli è stato invitato in studio per vedere i momenti più ...