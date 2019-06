Juventus | Szczesny si rilassa a Mykonos | Cristiano Ronaldo si allena anche in vacanza

Calciomercato Juventus - Perin con le valigie in mano : salgono le quotazioni di Pepe Reina come secondo di Szczesny : Perin pronto a lascia la Juventus per giocare titolare, Maurizio Sarri potrebbe chiedere il ‘fedelissimo’ Reina come secondo di Szczesny Pepe Reina apre alla Juve. Con Perin a caccia di una maglia da titolare, il portiere spagnolo potrebbe prendere infatti in grande considerazione l’idea di trasferirsi a Torino per fare il secondo di Szczesny, con Sarri. “Pepe alla Juve? Non avrebbe problemi, è un ...

Juventus - bye bye Perin : scelto il nuovo vice Szczesny! : REINA Juventus- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione del “Corriere dello Sport”, la Juventus starebbe valutando attentamente la possibilità di cedere Perin per concentrare le sue attenzioni su un nuovo “numero 12”. Come evidenzia il quotidiano romano, l’ex portiere del Genoa potrebbe puntare i piedi e chiedere la cessione in vista del prossimo Europeo. Perin vorrebbe […] More

Juventus – Szczesny operato - il portiere bianconero scrive ai fan : “fino alla fine” : Szczesny rassicura i tifosi della Juventus dopo l’operazione chirurgica alla quale si è sottoposto ieri Intervento riuscito con successo, fa sapere la Juventus: il portiere polacco Szczesny è stato operato ieri al ginocchio e ha voluto rassicurare tutti i tifosi bianconeri sulle sue condizioni. Scatto con pollice all’insù sui social, sorriso stampato in volto e parole sincere: “deluso per non riuscire ad aiutare il mio ...

Infortunio Szczesny - il portiere della Juventus operato al ginocchio : intervento perfettamente riuscito : Infortunio Szczesny – La Juventus ha reso noto che Wojciech Szczesny “è stato oggi sottoposto, a opera del dottor Cugat a Barcellona, ad un intervento per via artroscopica al ginocchio destro, di “pulizia” articolare e di regolarizzazione del menisco mediale. L’intervento è perfettamente riuscito e il giocatore inizierà da subito le cure fisioterapico/riabilitative”. SEGUI CALCIOWEB PER LE ULTIME NOTIZIE ...

Juventus - annunciata la formazione anti - Samp : CR7 riposa - Szczesny sarà operato : Questa mattina, la Juventus si è allenata in vista della gara contro la Sampdoria. Domani ci saranno parecchi cambi come ha annunciato Massimiliano Allegri nella sua ultima conferenza stampa da allenatore dei bianconeri. La sorpresa più grande per il match di domani riguarda l'attacco. Infatti, Cristiano Ronaldo non giocherà visto che dovrà riposare in vista degli impegni con le nazionali. Inoltre, il tecnico livornese ha rivelato che Wojciech ...

Juventus - Szczesny e l’addio di Allegri : “strano vederlo andare via. Ramsey? Se ti chiama questo club - devi dire sì” : Il portiere polacco ha parlato dell’addio di Allegri e dell’arrivo di Ramsey, che si aggregherà in estate al club bianconero E’ finito dopo cinque anni il ciclo di Massimiliano Allegri alla Juventus, stagioni piene di vittorie e successi raggiunte grazie ad una formazione solida e forte. AFP/LaPresse Il tutto condito da un legame particolare tra allenatore e giocatori, certificato dalle lacrime versate dal tecnico toscano ...