Juventus | Maurizio Sarri ufficialmente il nuovo allenatore | Benvenuto

Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Juventus : Dopo un anno sulla panchina del Chelsea, dove ha conquistato il terzo posto in Premier League, la Finale di EFL Cup e la vittoria dell'Europa League, Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Juventus con cui ha firmato un contratto triennale. L'annuncio è stato dato sul sito ufficiale del club. Torna così in Italia, dove ha allenato per tutta la sua carriera, fatta eccezione per l'esperienza nel Chelsea, durata un anno. Il ...

Juventus - la telenovela è ufficialmente terminata : Maurizio Sarri è il nuovo allenatore bianconero : L’allenatore toscano succede ufficialmente a Massimiliano Allegri, firmando un contratto triennale Mancava solo l’ufficialità, adesso è arrivata anche quella: Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Juventus. Il club bianconero ha reso noto l’ingaggio dell’allenatore toscano, che ha firmato un contratto di tre anni. AFP/LaPresse Questa la nota del club: “Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Juventus, ...

BBC e Guardian dicono che la Juventus ha trovato un accordo col Chelsea per assumere l’allenatore Maurizio Sarri : Giovedì sera diverse autorevoli fonti hanno scritto che il Chelsea e la Juventus hanno trovato un accordo preliminare per il passaggio dell’allenatore Maurizio Sarri dal primo club al secondo. Lo hanno scritto BBC, Guardian e il giornalista di Sky Sport Gianluca Di

Juventus - Maurizio Sarri vuole Mauro Icardi : primo clamoroso botto di mercato? : È la settimana decisiva per la panchina della Juventus. Il favorito è sempre Maurizio Sarri. L' ex tecnico del Napoli ha deciso di chiudere i ponti con il Chelsea e, tramite il suo agente Ramadani, ha raggiunto un accordo di massima con i Blues per rescindere il contratto valido ancora per due anni.

La Juventus di Maurizio Sarri? Ecco che squadra sarebbe : giocatori - modulo e mentalità : Sedici anni fa, mentre alzava al cielo il suo primo trofeo come allenatore professionista - una Coppa Italia di Serie D, con cui concludeva la stagione 2003 alla guida del Sansovino - Maurizio Sarri esplodeva in un sorriso spontaneo. Aveva 44 anni e il futuro, in quel momento di gioia, appariva più

Nuovo allenatore Juventus - il Chelsea libera Maurizio Sarri? Marina Granovskaia fissa la ‘clausola’ : l’ultima parola ad Abramovich : Il Chelsea è pronto a liberare Maurizio Sarri, in cima alla lista dei possibili nuovi allenatori della Juventus: la direttrice esecutiva Marina Granovskaia chiede 6-7 milioni di indennizzo, ma l’ultima parole sarà del patron Abramovich Mentre Antonio Conte è diventato ufficialmente il Nuovo allenatore dell’Inter, la Juventus è ancora alla ricerca del sostituto di Massimiliano Allegri. Il nome caldo è quello di Maurizio Sarri, ...