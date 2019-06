Juventus | la telenovela è ufficialmente terminata | Maurizio Sarri è il nuovo allenatore

sportfair

(Di domenica 16 giugno 2019) L’toscano succedea Massimiliano Allegri, firmando un contratto triennale Mancava solo l’ufficialità, adesso è arrivata anche quella:è ildella. Il club bianconero ha reso noto l’ingaggio dell’toscano, che ha firmato un contratto di tre anni. AFP/LaPresse Questa la nota del club: “è ildella, il tecnico arriva al club bianconero dopo un anno in Inghilterra, al Chelsea: per lui contratto triennale. Ha appena concluso un’eccellente stagione sulla panchina del Chelsea, coronata, dopo il terzo posto in Premier League e la Finale di EFL Cup, con la vittoria, pochi giorni fa, dell’Europa League. Dopo aver sollevato il suo primo trofeo continentale, adessoritorna in Italia, dove ha allenato per tutta la sua carriera, ...

