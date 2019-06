Jorge Lorenzo | follia in Spagna | stende Valentino Rossi | Dovizioso e Vinales con una

MotoGP - GP Catalogna 2019 : scaramucce in pista tra Jorge Lorenzo e Marc Marquez. Rapporto non idilliaco fra i due spagnolo : Era solo questione di tempo. Il Rapporto tra i due spagnoli Marc Marquez e Jorge Lorenzo, compagni di squadra della Honda HRC, era destinato ad incrinarsi inevitabilmente. La differente resa tra l’asso nativo di Cervera e il maiorchino è lampante e guardare la classifica è come sparare sulla Croce Rossa, riferendoci a Jorge: 115 contro 19 punti parlano chiaro. Un differenziale che alimenta il malumore di Lorenzo, ovviamente maldisposto a ...

MotoGp – La spaccatura in casa Honda è completa! Marc Marquez manda a fanculo Jorge Lorenzo nelle FP3 [FOTO] : Momenti di tensione nel finale delle FP3 del Gp di Catalunya: Marc Marquez manda a fanculo Jorge Lorenzo dopo un soprasso. Continuano le frizioni fra i due spagnoli in casa Honda Le prove libere di Barcellona continuano a risultare complicate per la Honda. Dopo il 17° posto delle FP2 nella giornata di ieri, quest’oggi Marc Marquez è riuscito ad entrare nel Q2 per un soffio, terminando le FP3 al 9° posto davanti al compagno di ...

Jorge Lorenzo MotoGP - GP Catalogna 2019 : “Dovrò apportare delle modifiche al mio stile di guida” : Prima giornata di prove libere del GP di Catalogna del Mondiale MotoGP concluse con il 14° posto per Jorge Lorenzo, che paga oltre 0″700 da Fabio Quartararo primo. Oggi lo spagnolo ha presentato delle novità ergonomiche, che però non hanno dato evidentemente i frutti sperati. Queste le affermazioni dell’iberico a motorsport.com: “Se guardiamo alla posizione in cui abbiamo finito, possiamo pensare che i pezzi nuovi non abbiano ...

MotoGp - Jorge Lorenzo ammette : “abbiamo provato nuove parti - spero ci aiutino a colmare il gap” : Il pilota maiorchino ha espresso il proprio punto di vista al termine della prima giornata di libere sul circuito del Montmelò Un nuovo serbatoio per migliorare l’ergonomia del pilota, è questa la novità presentata dalla Honda a Barcellona per aiutare Jorge Lorenzo in pista. Alessandro La Rocca /LaPresse Lo spagnolo ha chiuso al quattordicesimo posto la seconda sessione di libere, con un ritardo di sette decimi da Fabio Quartararo. ...

MotoGP - GP Catalogna 2019 : Jorge Lorenzo adotta delle novità - serbatoio nuovo e carena più comoda. Ma nessun miglioramento… : Jorge Lorenzo ha portato in pista delle modifiche sulla sua Honda, si tratta degli accorgimenti che la scuderia ha adottato dopo la visita dello spagnolo presso la sede centrale in Giappone. Il maiorchino non è andato oltre la 17esima posizione nelle prove libere 1 e la tredicesima piazza nella seconda sessione, a dimostrazione che fatica ancora a trovare il feeling con la sua moto. Come riporta it.motorsport.com il già Campione del Mondo ha ...

MotoGP - Jorge Lorenzo : “Non sono a mio agio con Honda - la moto è troppo fisica. Faremo dei miglioramenti” : Jorge Lorenzo sta vivendo un inizio di stagione davvero molto problematico con la Honda, lo spagnolo sta faticando notevolmente a trovare il feeling giusto con la moto dopo essersi trasferito dalla Ducati e i suoi risultati sono estremamente deludenti. Il centauro iberico è volato in Giappone per parlare direttamente con gli uomini della sua scuderia e spera di avere risolto alcuni dei suoi problemi alla vigilia del GP di Catalogna 2019, tappa ...

MotoGp – Jorge Lorenzo ed il lungo processo di adattamento alla Honda : “ecco cosa abbiamo capito! E a Marquez dico che…” : Jorge Lorenzo ed il viaggio in Giappone: le parole del pilota Honda alla vigilia del Gp di Catalunya 2019 Domenica si correrà il Gp di Catalunya 2019, nuovo appuntamento della stagione di MotoGp: occhi puntatissimi dunque sui piloti di casa, che vorranno far bene davanti al loro pubblico. In particolar modo sarà interessante capire se Jorge Lorenzo, dopo il viaggio in Giappone, avrà già dei miglioramenti in sella alla sua Honda: ...

Jorge Lorenzo MotoGP - GP Catalogna 2019 : “Il viaggio in Giappone è stato utile - ora sono pronto a ripartire” : Dopo un avvio di stagione quanto mai negativo, Jorge Lorenzo è chiamato alla riscossa nella seconda gara di casa. Dopo il Gran Premo di Spagna di Jerez de la Frontera, infatti, il Mondiale MotoGP 2019 è pronto a sbarcare al Montmelò per il Gran Premio di Catalogna che, per il maiorchino, non è certo una gara come tutte le altre. Non solamente perchè si disputerà sul suolo iberico ma, anche, perchè la gara di Barcellona dodici mesi fa fu vinta ...

MotoGP - GP Catalogna 2019 : Jorge Lorenzo e Honda sempre più ai ferri corti. E’ ansia da prestazione per il maiorchino : Sono state disputate sei tappe del Mondiale MotoGP 2019 e ci accingiamo alla tappa spagnola del Gran Premio di Catalogna. In casa Honda, tuttavia, la situazione è quanto mai definita. Il tanto atteso “Dream Team” che doveva cannibalizzare il campionato non esiste più, anzi, forse non è mai esistito. Da un lato, infatti, Marc Marquez veleggia a tutta velocità verso il suo sesto titolo nella classe regina (in appena sette anni) ...

MotoGp – Jorge Lorenzo - la difficoltà a ritrovare il sorriso e… la fidanzata : “al momento non ne ho bisogno” : Jorge Lorenzo motivato a ritrovare il sorriso: il maiorchino della Honda a caccia di buoni risultati con la sua nuova squadra e su bisogno di avere una fidanzata al suo fianco… Jorge Lorenzo non ha ancora trovato la confidenza giusta con la sua nuova moto. Dopo un inizio di stagione di alti e bassi, durante il quale il maiorchino della Honda è riuscito a trovare qualcosa di positivo nelle prove, per poi però non concretizzare in ...

MotoGp – Jorge Lorenzo ringrazia Taylor Mega sui social : non si fa attendere la risposta della sexy influencer [FOTO] : Jorge Lorenzo ringrazia Taylor Mega sui social per la sua visita al Gp d’Italia: la risposta della sexy influencer non si fa attendere Il Gp d’Italia di MotoGp ha regalato grande spettacolo, in pista e non solo. Ad attirare l’attenzione sono stati anche gli ospiti speciali che hanno popolato il paddock e fatto visita ai box dei campioni delle due ruote. Tra questi c’era anche la sexy Taylor Mega: l’influencer ...

MotoGP : Jorge Lorenzo vola in Giappone per risolvere i suoi problemi con la Honda : Sono già andati in archivio i primi 6 Gran Premi della stagione del Motomondiale ed è ormai lampante la grave difficoltà tecnica del nuovo binomio Jorge Lorenzo-Honda, con l’iberico che è reduce dal pessimo tredicesimo posto del Mugello. Il cinque volte campione iridato non è mai riuscito ad essere realmente competitivo in gara in questo avvio di campionato, infatti il miglior piazzamento ottenuto fino a questo momento è l’undicesima ...

MotoGP - Claudio Domenicali : “La Ducati crede in Danilo Petrucci - Jorge Lorenzo? Un uomo solo” : E qui la festa? Non ci sarebbe neanche il caso di chiederlo dopo il primo e terzo posto del GP d’Italia 2019 della Ducati, sesta prova del Mondiale di MotoGP. Sul tracciato del Mugello Danilo Petrucci si è potuto fregiare del primo successo nella classe regina, rispondendo in pista alle tante critiche nei suoi confronti relativamente al proprio ruolo in sella alla GP19. Il pilota umbro ha risposto presente e forse la squadra di Borgo ...

VIDEO Marquez attacca Lorenzo : “Per chiedere delle cose deve stare davanti!”. Jorge : “Non volevo fare polemica” : Confronto verbale tra Marc Marquez e Jorge Lorenzo al termine del GP d’Italia 2019, sesta tappa del Mondiale MotoGP. I due piloti della Honda si sono resi protagonisti di una gara completamente diversa: Marquez ha concluso in seconda posizione alle spalle di Danilo Petrucci e si è confermato in testa alla classifica generale con dodici punti di vantaggio su Andrea Doviziosi, Lorenzo ha terminato nelle retrovie e conferma tutte le sue ...