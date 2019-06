Italia-Spagna Under 21 diretta live | le formazioni ufficiali | nessuna sorpresa davanti

Italia - Spagna - prima giornata Europei Under 21 : dove vederla in TV e in streaming : Serata d'esordio per gli Europei Under 21. In campo si sfideranno le squadre del Gruppo A, Italia e Spagna.

Probabili Formazioni Italia vs Spagna - Europei Under 21 16-06-2019 e Info : Europei Under 21, gruppo A, le Probabili Formazioni di Italia-Spagna, domenica 16 giugno ore 21.Al Dall’Ara di Bologna l’Italia Under 21 di Luigi Di Biagio esordisce contro un avversario ostico per i colori azzurri come la Spagna. Non riusciamo a batterli dal 2006 e nell’Europeo del 2013 siamo stati sconfitti in finale per 4-2, così come nella semifinale del 2017 per 3-1.La Spagna, invece, dopo aver eliminato gli azzurri in ...

Calcio - Europei Under21 2019 : stasera Italia-Spagna. Inizia la rincorsa degli azzurrini verso Tokyo 2020 : Questa sera alle ore 21.00 (diretta tv su Raiuno, diretta streaming su RaiPlay, diretta live testuale su OA Sport) Iniziano a Bologna gli Europei Under 21 dell’Italia di Luigi di Biagio: l’avversario è il più ostico tra quelli inseriti nel Girone A oltre a Polonia e Belgio, che inaugureranno la rassegna alle ore 18.30, ovvero la Spagna. Le Furie Rosse non sembrano avere quella formazione dominante degli ultimi anni, ma restano tra le ...