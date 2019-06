Italia-Spagna Under 21 1-1 | diretta live | inizia la ripresa!

calcioweb.eu

(Di domenica 16 giugno 2019) 49′ – Chiesa sfiora il raddoppio! L’attaccante parte dalla sinistra, si accentra e prova il tiro, il pallone finisce poco fuori dal palo, buona parte azzurra in questa ripresa. 46′ –la ripresa, cambio anche nellaall’intervallo: esce Fabia Ruiz, entra Merino. 45’+4 -Dopo 4 minuti di recupero, si chiude il primo tempo: 1-1 il parziale. 41′ – Primo cambio per l’, forzato: Zaniolo costretto ad uscire in barella, fatale un colpo alla testa subito a metà primo tempo, entra Orsolini. 35′ – L’trova il pari! Super gol di Chiesa! Grande accelerazione dell’esterno viola che salta il diretto avversario e mette in mezzo, il suo è un tiro-cross che si insacca anche per l’errore del portiere, che non copre il suo palo. 26′ – Nessuna occasione, ancora, per ...

