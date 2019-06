Infortunio Muriel | Coppa America finita per il colombiano | i tempi di recupero DETTAGLI

calcioweb.eu

(Di domenica 16 giugno 2019) E’ durata appena 8 minuti ladi Luis. L’attaccanteè stato infatti costretto a dare forfait all’inizio della sfida contro l’Argentina (poi vinta per 2-0). L’ha evidenziato una lesione di secondo grado del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro. Idisono stimati fra le 5 e le 7 settimane, ben oltre la finale del Maracanà. Il calciatore del Siviglia è stato alla Fiorentina in prestito negli ultimi sei mesi ed ha ancora richieste dall’Italia.L'articoloper il: idiCalcioWeb.

