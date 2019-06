India-Usa | Nuova Delhi mette i dazi su mele | mandorle e noci americane

Dazi - Coldiretti : lo stop agli USA spinge il record di mele italiane in India : Le mele italiane possono avvantaggiarsi della guerra commerciale tra Usa e India dopo che le esportazioni nazionali del frutto nel Paese asiatico hanno superato per la prima volta i 30 milioni di chili nel primo trimestre del 2019 con un aumento record di quindici volte rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente: è quanto emerge da una analisi della Coldiretti sui dati Istat in occasione dell’imposizione da parte dell’India di Dazi su 28 ...

India - da oggi i dazi su 28 prodotti Usa : 8.16 L'India risponde al rifiuto della Casa Bianca di esentare il Paese da tariffe più alte sull'import di acciaio e alluminio, imponendo da oggi i dazi su 28 prodotti, tra i quali mandorle e mele, importati dagli Stati Uniti. Alcune misure adottate dall'India sui prodotti americani sono addirittura del 70%. Il presidente Trump aveva annunciato all'inizio del mese che gli Stati Uniti si stanno ritirando dal trattato commerciale preferenziale ...

Orribile incidente in India : donna decapitata dall’ascensore a causa degli auricolari : Orrore in India. Una donna è morta decapitata in ascensore in un incidente che ha dell’assurdo. Sushila Vishwakarma, Indiana di 48 anni, è morta mentre era nell’ascensore di una fabbrica che produce plastica nella città di Vadodara, nello stato occidentale del Gujarat. La polizia crede che l’Orribile incidente possa essere stato causato dagli auricolari che Sushila stava indossando che si sono incastrati nella porta dell’ascensore a griglia ...

Esclusa presenza di altre persone in casa! Morte India Muccioli - attesa per l’autopsia sulla 18enne : Verrà svolta martedì 28 maggio l'autopsia sul corpo di Inda Muccioli, la 18enne figlia di Andrea e nipote di Vincenzo, fondatore della comunità di San Patrignano, trovata cadavere nella casa di famiglia a Rimini dopo aver dato una festa con gli amici. Gli inquirenti escludono la presenza di altre persone nell'appartamento al momento della tragedia: continuano le indagini.