Incidente in moto a Carsoli | muore romano di 27 anni

MotoGp – Petrucci svela : “Incidente Lorenzo? Ho visto lui e Valentino Rossi andare forte - avessero fatto quella curva mi sarei ritirato” : Danilo Petrucci chiude terzo il Gp di Barcellona ed evita la maxi caduta provocata da Jorge Lorenzo: il pilota Ducati si prende il secondo posto e prova a spiegare la dinamica dell’incidente La maxi caduta provocata da Jorge Lorenzo ha ‘rovinato’ il Gp di Barcellona, mettendo fuori gioco Valentino Rossi, Maverick Vinales e Andrea Dovizioso, regalando a Marquez la vittoria. Chi fortunatamente non è stato coinvolto è Danilo ...

MotoGp – Marc Marquez non ci sta : “grazie a Lorenzo? Non voglio regali. Incidente sfortunato - io vinco con tutti in pista” : Marquez favorito dallo ‘strike’ di Jorge Lorenzo che ha eliminato i principali candidati alla vittoria di Barcellona: il leader del Mondiale giudica l’Incidente come ‘sfortunato’ e spiega di non aver gradito ‘il regalo’ involontario Come nel bowling, Jorge Lorenzo ha fatto strike, ma in pista a Barcellona: la caduta del maiorchino ha messo fuori gioco Valentino Rossi, Andrea Dovizioso e Maverick ...

MotoGp - box Ducati furioso contro Lorenzo : Tardozzi fulmina il maiorchino dopo l’Incidente : Il team manager ha parlato subito dopo la carambola innescata da Jorge Lorenzo, fulminando il maiorchino della Honda Subito un colpo di scena nel Gp di Barcellona, a causarlo è la manovra di Jorge Lorenzo in curva 10, dove lo spagnolo innesca una carambola che obbliga al ritiro Andrea Dovizioso, Valentino Rossi e Maverick Vinales. Il maiorchino perde l’anteriore e travolge prima il forlivese della Ducati e poi facendo cadere i due ...

Bucchianico. Incidente in moto : morto il ventenne Daniele Saraullo : Una giovane vita spezzata. Bucchianico (Chieti) in lutto per la morte di Daniele Saraullo. Il ragazzo di 25 anni abitava

Incidente in valle di Fiemme - ciclisti travolti da una moto : quattro feriti : quattro persone sono rimaste ferite oggi pomeriggio dopo lo uno scontro tra un gruppo di ciclisti ed una moto che li ha travolti a Tesero, in valle di Fiemme, avvenuto verso le 14. Sul posto è intervenuta la Polizia locale, al lavoro per chiarire la dinamica dell’Incidente, i vigili del fuoco volontari ed i sanitari con tre ambulanze ed un’auto sanitaria, ed è stato necessario anche l’intervento dell’elisoccorso per il ...

Incidente mortale sulla ss16 nell'impatto tra auto e moto muore 62enne : Teramo - Un incedente tra una auto e una moto nel pomeriggio di ieri sulla Strada Statale 16 a Silvi (Teramo), all’altezza del sottopasso Marcelli, è costato la vita ad un 62enne Antonio Carletti. Sul posto è intervenuta anche l’eliambulanza partita da Pescara per provare un disperato tentativo di trasferimento, ma l’uomo non ce l'ha fatta ed è deceduto sul posto. Sul posto, per i rilievi, la polizia locale di Silvi, con i ...

Incidente mortale sulla ss16 nell'impatto tra auto e moto muore 62enne : Teramo - Un incedente tra una auto e una moto nel pomeriggio di ieri sulla Strada Statale 16 a Silvi (Teramo), all’altezza del sottopasso Marcelli, è costato la vita ad un 62enne Antonio Carletti. Sul posto è intervenuta anche l’eliambulanza partita da Pescara per provare un disperato tentativo di trasferimento, ma l’uomo non ce l'ha fatta ed è deceduto sul posto. Sul posto, per i rilievi, la polizia locale di Silvi, con i ...

Anticipazioni 'Tempesta d'amore' dal 16 al 22 giugno : Incidente in moto per Tobias : Arrivano le nuove Anticipazioni di una delle soap più seguite della televisione italiana, "Tempesta d'amore". Le trame di cui parleremo qui di seguito fanno riferimento alle puntate che andranno in onda in Italia su Rete 4 dal 16 al 22 giugno. Le vicende di questa settimana gireranno tutte intorno al grave incidente che coinvolgerà Valentina e Tobias, alla crisi matrimoniale di Eva e Robert, ai piani di libertà di André e agli sfortunati ...

Tempesta d'amore - trame al 22 giugno : Tobias ha un Incidente in moto con Valentina : Nuovi appuntamenti con la soap opera tedesca 'Tempesta d'amore' in onda sul piccolo schermo da molti anni regalando tante curiosità ai milioni di telespettatori. Le anticipazioni delle puntate che partono da domenica 16 per arrivare fino a sabato 22 giugno svelano che Robert si renderà conto che Eva gli stia nascondendo la realtà dei fatti in merito al rapporto con Christoph. L'uomo non avrà intenzione di restare a guardare questa situazione ...

Amici - Alessio La Padula : Incidente in moto per il ballerino : Alessio La Padula, ballerino che ha preso parte alla quindicesima edizione di Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi, è rimasto coinvolto in un incidente motociclistico.Le condizioni del ballerino sono buone ma, dopo l'incidente, Alessio è stato sottoposto ad un'operazione al braccio sinistro.prosegui la letturaAmici, Alessio La Padula: incidente in moto per il ballerino pubblicato su Gossipblog.it 09 giugno 2019 19:33.

Incidente mortale a Palermo - muore un motociclista di 55 anni : Un Incidente mortale si è verificato questo pomeriggio a Palermo. A perdere la vita è stato un uomo di 55 anni palermitano. Ancora sangue sulle strade del capoluogo. Lo scontro in cui è morto l’uomo è avvenuto in via Selinunte, all’angolo con via Piazzi, nei pressi di via Dante. Secondo una prima ricostruzione della polizia municipale, il motociclista, in sella alla sua moto quando, per cause ancora da verificare, si è schiantato ...

Incidente in moto. Non arriva al ristorante : gli amici lo ?cercano e lo trovano morto nel fosso : Lo hanno trovato in serata gli amici che lo aspettavano dall'ora di pranzo in fondo a una scarpata, ma ormai non c'era più nulla da fare. Marco Stabile, 47 anni di Schio, era un grande appassionato di moto.

Incidente in moto per il ballerino di 'Amici' Alessio La Padula : Ha partecipato alla quindicesima edizione del talent di Canale 5. Su Instagram il racconto dell'accaduto

Incidente a Caposile sulla Jesolana : moto urta contro un’auto e finisce in un fossato - 1 morto : Incidente tra Portegrandi e Caposile, non lontano da Jesolo, in provincia di Venezia: un centauro è morto sul colpo dopo che con la sua moto ha urtato un'auto finendo poi in un fossato, Traffico bloccato sulla Jesolana: durante le operazioni di soccorso la strada è stata chiusa. In corso i rilievi da parte dei carabinieri e il recupero della salma.Continua a leggere