(Di domenica 16 giugno 2019) La, negli ultimi mesi, ha portato incirca 1.200. Mentre il ministro Matteo Salvini ribadisce a gran voce, ogni giorno, che i portini sono chiusi, in realtà i nostri aeroporti non lo sono per nulla. Un reportage di Repubblica, firmato dalla giornalista Tonia Mastrobuoni, rivela che secondo i dati del Ministero dell'Interno tedesco (di cui è titolare Horst Seehofer) le richieste di trasferirerichiedenti asilo nel nostro Paese sarebbero in forte aumento. Tanto da far pensare ad una vera e propria sfida all'esecutivo gialloverde. Gente del Regolamento di Dublino Io dubliners (ossia la gente del Regolamento di Dublino) sono quegli immigrati richiedenti asilo che, dopo esser arrivati via terra o via mare - ed essere stati registrati - in un Paese europeo (nella maggior parte dei casi l') hanno raggiunto un altro Stato Ue e ...

bicia_ve3 : RT @kattolikamente: La Merkel ci manda i migranti: 'Storditi e sedati sull'aereo' #immigrazione #migranti #Eurabia #Germania #IVReich https… - Noemithestar : Immigrazione: la Germania ha riportato in Italia quasi 1200 profughi 'dublinanti' - WendalinaC : Se questo è il modus operandi di quelli che ci fanno la morale sul tema accoglienza... auguri! #Germania… -