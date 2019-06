agi

(Di domenica 16 giugno 2019) "La Germania ha sferrato un'offensiva in grande stile per trasferire più "dublinanti" possibili in, cioé quei profughi che secondo le regole Ue dovrebbero essere trasferiti nei Paesi di primo approdo. E se i porti restano chiusi, come Matteo Salvini ricorda quotidianamente, gli aeroporti non lo sono affatto". Lo riporta una inchiesta di Repubblica, che cita "i dati più aggiornati del ministero del suo omologo, Horst Seehofer: le richieste di trasferire profughi insono in vertiginoso aumento. Nel primo trimestre del 2019 sono state ben 4.602, il 33% del totale delle domande fate arrivare a tutti i partner Ue. Soprattutto, un boom del 50% rispetto al trimestre precedente (tra ottobre e dicembre erano state 2.979 le richieste a Roma, il 25,4%)". Secondo il quotidiano, "anche gli "ok" del ministero di Salvini a Seehofer stanno crescendo: 3.540 tra ...

repubblica : 'Migranti, il trucco tedesco. Sedati e spediti in Italia' - #Buongiorno con la prima pagina di Repubblica di oggi… - 2fastChristian : RT @repubblica: 'Migranti, il trucco tedesco. Sedati e spediti in Italia' - #Buongiorno con la prima pagina di Repubblica di oggi https://t… - barbacelli : RT @Agenzia_Italia: Il trucco tedesco per spedire i #migranti in Italia -