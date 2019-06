Il trucco della Germania | migranti sedati e rispediti in Italia

L’illusione della gratuità : il trucco c’è - l’inganno pure : Apparentemente gratis: quando guardi un contenuto pirata non è a costo zero come sembra.Questo il messaggio che la FAPAV ha voluto lanciare in occasione del convegno “Il prezzo della gratuità” organizzato con LUISS Business School.Un richiamo forte e preciso a non abbassare il livello di guardia, a non cedere frettolosamente al velato fascino della pirateria.Infatti, se la pirateria è come un vassoio di pietanze ...