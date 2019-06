Il sogno di Jennifer Aniston di una reunion di Friends stroncato senza appello dalla

optimaitalia

(Di domenica 16 giugno 2019) È sempre lei, Marta Kauffman, a smontare ogni ipotesi di unadi, anche dopo che è stata una delle protagoniste,, a chiederla a gran voce assicurando la disponibilità di tutto il cast. Co-creatrice diinsieme a David Crane, la Kauffman è sempre stata dell'idea che un revival dioggi sia impossibile da realizzare, che il finale della serie originale sia perfetto così com'è e che quella formula di sei amici che si incontravano perlopiù in una caffetteria, in un'epoca che non aveva ancora visto l'invasione dei dispositivi digitali nelle nostre vite, ai giorni nostri sarebbe semplicemente improponibile. E non ha perso occasione per ribadire la sua idea anche di fronte alle più recenti speculazioni su una potenzialedi, tornate all'ordine del giorno dopo le dichiarazioni diall'Ellen Degeneres Show ...

