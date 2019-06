Il Segreto | trame | Elsa si pente di aver baciato Alvaro | Isaac è geloso

Il Segreto - il ritorno di Francisca : anticipazioni trame dal 17 al 21 giugno : Nuovo appuntamento con gli eventi che si susseguono in quel di Puente Viejo, la cittadina immaginaria spagnola da sempre teatro della soap opera Il segretoche pensavamo essere morta da diverso tempo, che anche questa settimana ci regala cinque nuovi episodi (incluso lo choc del ritorno di donna Francisca, ). Il segreto va in onda dal lunedì al venerdì, su Canale 5, dalle 16.20 in poi. GLI EPISODI DELLA SCORSA SETTIMANA: Antolina si getta nel ...

Il Segreto - trame Spagna : Fernando mente alla Castaneda sul suo stato di salute : Gli inganni di Fernando saranno protagonisti delle puntate spagnole de Il Segreto, trasmesse da lunedì 17 a venerdì 21 giugno su Antena 3. Il Mesia, infatti, dimostrerà di non aver perso il vizio di mentire, tanto da ingannare Maria sul suo stato di salute. Il Segreto: la bugia di Fernando Stando alle anticipazioni de Il Segreto, riguardanti le puntate in onda in Spagna dal 17 al 21 giugno, a Cuba Maria sarà tenuta sotto scacco da Fernando. Il ...

Il Segreto - trame Spagna : Raimundo e Irene uniscono le forze contro il Mesia : Clamorosi colpi di scena in arrivo dalle puntate spagnole de Il Segreto, in onda da lunedì 17 a venerdì 21 giugno in Spagna. Se Irene e Raimundo capiranno che Fernando Mesia è il responsabile dell'astio sorto tra i Santacruz e la Montenegro, Mauricio uscirà dal coma. Infine Isaac accetterà che Antolina aiuti Elsa. Il Segreto: Maria ingannata da Fernando Le anticipazioni de Il Segreto, relative alle puntate spagnole in onda dal 17 al 21 giugno, ...

Il Segreto - trame iberiche : la moglie di Isaac salva Elsa - Francisca vuole uccidere Carmelo : Nuovi colpi di scena caratterizzeranno le prossime puntate iberiche dello sceneggiato “Il Segreto”. Le anticipazioni della prossima settimana rivelano che la diabolica Antolina Ramos riuscirà a conquistare la fiducia del marito Isaac Guerrero. L’ex ancella salverà la vita ad Elsa Laguna. Francisca Montenegro darà inizio alla sua vendetta commissionando l’omicidio di Carmelo Leal al suo capomastro Mauricio Godoy. Fernando inganna Maria Negli ...

Il Segreto - trame spagnole : Antolina lancia una maledizione ad Elsa : Il famoso sceneggiato spagnolo “Il Segreto” in onda sulla rete ammiraglia Mediaset dal lunedì al sabato, continua a tenere con il fiato sospeso. Naturlamente in Spagna la soap è più avanti nella narrazione e le puntate recentemente andate in onda le vedremo in Italia soltanto tra qualche mese. Negli episodi che i telespettatori iberici hanno avuto modo di vedere la scorsa settimana, Antolina Ramos si è rivelata essere la malvagia donna di ...

Il Segreto - trame : Alvaro e Isaac quasi alle mani per colpa della Laguna : Tensione alle stelle tra Alvaro e Isaac nel corso delle prossime puntate de Il Segreto, in onda a breve su Canale 5. Il Guerrero, infatti, diventerà sempre più invidioso del rapporto nato tra la Laguna ed il nuovo dottore, tanto da iniziare a litigare furiosamente per ogni pretesto. Il Segreto: la Laguna si avvicina ad Alvaro Le anticipazioni de Il Segreto relative ai nuovi episodi in programma nella stagione estiva di Canale 5, si soffermano su ...

Il Segreto - trame : Gonzalo confessa a Maria di amarla ancora : Maria e Gonzalo torneranno ad essere i protagonisti delle nuove puntate de Il Segreto, in onda nei prossimi giorni su Canale 5. La figlia di Emilia, infatti, riceverà una lettera da parte dell'ex marito nella quale le confesserà di amarla ancora. Il Segreto: Fernando salva Esperanza e Beltran Le anticipazioni de Il Segreto riguardanti le puntate trasmesse nelle prossime settimane sulle reti Mediaset, si soffermano sull'addio tra Gonzalo e Maria. ...

Il Segreto - trame al 21 giugno : Maria informata dell'incidente di Esperanza e Beltran : Continua la soap opera spagnola 'Il Segreto' trasmessa per la prima volta in Italia nel 2013. Le anticipazioni delle puntate che vanno da lunedì 17 fino a venerdì 21 giugno sottolineano che Fernando verrà ingannato e capirà di essere stato vittima di una messinscena. Il Mesia nel corso dello scontro ucciderà i rapitori di Emilia e Alfonso ma non finiranno le preoccupazioni. Maria si renderà conto del fatto che Emilia (Sandra Cervera) è incinta ...

Il Segreto - trame Spagna al 21 giugno : Antolina si trasferisce da Isac : La soap opera “Il Segreto” ambientata nella cittadina di Puente Viejo riesce sempre ad incuriosire il pubblico. Si preannunciano scoppiettanti gli episodi spagnoli, in programmazione su “Antena 3” la prossima settimana. Le mini avance, anticipano che la diabolica Antolina Ramos sempre più decisa a riprendersi suo marito Isaac Guerrero, farà un passo in avanti per riuscire a portare al termine il suo piano. Quest’ultimo con la convinzione che sua ...

Il Segreto - trame dal 17 al 21 giugno : Fernando deluso - Esperanza e Beltran hanno un incidente : Non mancheranno di certo sorprese per i telespettatori italiani dello sceneggiato “Il Segreto” nelle prossime puntate. Gli spoiler riguardanti ciò che accadrà la prossima settimana dicono che Fernando Mesia, già furioso per aver scoperto che Maria Castaneda gli ha fatto credere di aver avuto una crisi coniugale con Gonzalo a Cuba, non riuscirà più a fidarsi di lei per un altro motivo. Il figlio del defunto Olmo crederà che la sua ex moglie fosse ...

Il Segreto - trame : Fe ha finto di morire per scappare dalla furia di Faustino : Incredibile colpo di scena in arrivo nelle nuove puntate de Il Segreto, in onda prossimamente su Canale 5. I telespettatori italiani, infatti, scopriranno che Fe ha messo in scena la sua morte durante una conversazione tra Raimundo e Mauricio. Il Segreto: Mauricio aiuta Fe Le anticipazioni de Il Segreto relative alle puntate trasmesse nelle prossime settimane, si soffermano sulla finta morte di Fe. La Perez, infatti, inscenerà il suo decesso ...

Il Segreto - trame al 21 giugno : i figli di Maria in pericolo - l'addio di Alfonso e Emilia : Imperdibili colpi di scena accadranno nelle puntate de Il Segreto, trasmesse dal 17 al 21 giugno su Canale 5. Se Alfonso e Emilia lasceranno per sempre Puente Viejo dopo essere stati liberati, Isaac avrà un brutto litigio con Elsa. Infine i figli di Maria avranno un grave incidente stradale. Il Segreto: Alfonso e Emilia liberi Le anticipazioni de Il Segreto, relative alle puntate in onda da lunedì 17 a venerdì 21 giugno svelano che Fernando ...

Il Segreto - trame iberiche : Fernando geloso di Roberto Sanchez e Maria : Le future puntate spagnole de Il Segreto riservano interessanti curiosità. Alcune delle anticipazioni delle prossime puntate della nota soap opera riguardano Roberto Sanchez, interpretato dall'attore Juan Dos Santos, amico cubano di Maria, il quale tornerà a Puente Viejo e avrà fin da subito una grande sintonia con la Castañeda. L'uomo conosceva già Maria, poiché è stato vicino alla donna e ai suoi bambini nel periodo in cui Gonzalo era lontano ...