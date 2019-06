Il salto triplo dell' Africa tra innovazione digitale | svolta “green” e cooperazione

agi

(Di domenica 16 giugno 2019) A Nairobi in Kenya nascono nuovi quartieri adibiti (come l'hub di Konza Technopolis) a ospitare startup, servizi digitali per la gestionea connessione a banda larga e nuovi moi per un approccio più ampio e diffusoe fonti rinnovabili. È la Silicon Savannah, il fiorente panorama tecnologico del Kenya. Se ne discute alla Summer School “Energy Management e Digital Innovation per lo Sviluppo Sostenibile inSubsahariana” organizzata dalla Fondazione Eni Enrico Mattei (FEEM) insieme al Politecnico di Bari, che prenderà il via il prossimo 24 giugno proprio nel capoluogo pugliese. Il programma prevede interventi di docenti tra cui Giulio Sapelli, Veronica Ronchi, e Manfred Hafner di FEEM; Mario Citelli e Vito Albino del Politecnico di Bari, Mario Giro'Università per Stranieri di Perugia. A loro si affiancheranno anche due tra le principali protagoniste di questa ...

AApache10 : @andagn PRESIDENTE COME È POSSIBILE QUESTO TRIPLO SALTO ALL'INDIETRO? CHE BRAND ESPORTA NEL NONDO? #WelcomeSarri - vaniacavi : triplo salto carpiato all'indietro l'inkiesta diventa renziana diventerà house organ di renzi - StrunzTruppen : @AnneliseRoska @FredLongSworD @lefrasidiosho Il problema è che non te la vogliono far fumare a gratis, perchè since… -