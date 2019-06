Il ritorno di Giochi senza frontiere

ilgiornale

(Di domenica 16 giugno 2019) Marina Lanzone Il programma è stato mandato in onda su Rai 2 dal 1965 al 1982 e su Rai 1 dal 1988 al 1999. Negli anni '90 lo share sfiorava il 32% In questi giorni girano molte indiscrezioni sui palinsesti Mediaset e tra queste c’è n’è una che piacerà moltissimo ai telespettatori. Il sito DavideMaggio.it ha “predetto” il possibiledi un programma che ha fatto la storia della tv europea:. La notizia è rimbalzata su molti giornali italiani.è stato trasmesso su Rai 2 dal 1965 al 1982 e su Rai 1 dal 1988 al 1999, quindi è andato in onda l’ultima volta vent’anni fa, alle soglie del nuovo millennio. La nuova edizione, quindi, potrebbe creare un palinsesto vario, composto da successi recenti e sicuri cavalli di battaglia. Qualora il gossip venisse confermato, non sappiamo semanterrà lo stesso regolamento ...

TizRoss83 : Ogni estate spero in un ritorno di giochi senza frontiera. Magari un giorno... Che ne pensi @marcosalvati ? Con Bon… - Gioconomicon : Non solo un gradito ritorno, ma il rilancio della serie con nuove espansioni in italiano in arrivo! #eldritchhorror… - SailorAnna : RT @piccola_iena: Ho passato il pomeriggio con tre bambine di 4 e 5 anni. Il risultato: - un tappeto da lavare; - sabbia chinetica bannata… -