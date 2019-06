Il principe Harry era innamorato di Jennifer Aniston? (Di domenica 16 giugno 2019) In una nuova biografia sull'attrice si racconta della presunta infatuazione che il Duca del Sussex avrebbe avuto per anni per la star di "Friends" di cui riuscì ad ottenere il numero da un'amica comune a Los Angeles. Hollywood è davvero nel cuore del principe Harry che, prima di sposare l’attrice Meghan Markle, aveva già messo gli occhi anni fa su una superstar, Jennifer Aniston, più grande di lui di 16 anni. Il Duca del Sussex sarebbe stato "infatuato per anni" della diva di “Friends” tanto da averla definita “la principessa ideale” quando la vide in copertina sul magazine “GQ” nel maggio del 2009, completamente nuda e con indosso solo una cravatta.



Lo sostiene in una intervista rilasciata al tabloid inglese "The Sun" lo scrittore statunitense Ian Halperin, autore dell'ultima biografia sulla diva che non è ancora uscita ma è già al centro di rumors internazionali grazie a questo inedito aneddoto che sta facendo il giro del mondo. Secondo Halperin, una volta che si trovava a Los Angeles da amici per una festa, il principe Harry si fece coraggio e tentò l'impresa di corteggiare la Aniston, riuscendo ad ottenere il suo cellulare da amici in comune. "Disse a una sua amica pierre che Jen era la sua attrice preferita e ottenne il suo numero", racconta lo scrittore.

“Iniziò così a scriverle degli sms e a inviarle tenere emoji, ma il suo tentativo di seduzione fu bloccato sul nascere dalla stessa Aniston che considerava un problema la loro differenza d’età”, si legge nella biografia che sta facendo sognare i fan dell’attrice che l’hanno sempre amata e sostenuta negli anni, soprattutto da quando Brad Pitt la lasciò per Angelina Jolie. Per anni è stata considerata la “fidanzatina d’America”, sempre sfortunata in amore e adesso tutti sui social scrivono che sarebbe stata “una principessa perfetta, davvero adorabile e simpatica” e “molto più alla mano della Markle”.



La forza della Aniston d’altronde è sempre stata l’effetto simpatia che suscita da sempre nel pubblico maschile e femminile. La sua scelta di darsi alle commedie brillanti si è rivelata vincente e può vantare al suo attivo una carriera davvero invidiabile. Oltre, a quanto sostiene Halperin, l’aver detto “no grazie” ad un vero Principe, restando sempre in attesa dell’amore vero che però pare non sorriderle mai.



Se da Buckingham Palace non è arrivato nessun commento al riguardo, un portavoce dell'attrice ha negato categoricamente queste affermazioni, ma Halperin sostiene di avere prove solide al riguardo grazie a insider americani molto vicini sia all'attrice che al Principe.