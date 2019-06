Il Napoli sonda Aké come alternativa a Manolas

ilnapolista

(Di domenica 16 giugno 2019) Albiol dice addio asi trasferisce al Villareal. Il club azzurro tratta con la Roma persostituto del difensore spagnoli. Ma se non si trovasse un accordo con i giallorossi, scrive la Gazzetta dello Sport, ci sarebbe già pronta un’. È già dallo scorso inverno che Giuntoli segue con interesse il difensore centrale del Bournemouth Nathan Akè. 24 anni, era stato acquistato dal Chelsea in estate. Il diesse azzurro ha avuto già diversi contatti con il club inglese, per prendere informazioni sulla valutazione del calciatore. Il Bournemouth ha sparato alto: 40 milioni di euro. Una cifra elevata, per il. Per questo motivo la trattativa, alla fine dello scorso marzo, si interruppe. Lo scenario, però, con l’addio di Albiol, è cambiato. Ancelotti ha bisogno di sostituire il centrale della difesa e se non si trovasse l’accordo con la Roma per ...

