Il Napoli pensa ad Andersen | ma Ferrero chiede 35 milioni

La Gazzetta : “Il Napoli deve prima vendere e poi pensare a sostituire Albiol” : “Giuntoli sta vagliando tutte le possibili soluzioni per la difesa ma senza farsi prendere dall’ansia perché il Napoli ha già in rosa quattro centrali ed arrivare a giocatori più forti di Maksimovic col budget prefissato dalla società non è facile”. Riporta così l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che analizza con attenzione la questione difesa in casa Napoli. Senza Albiol, il Napoli deve correre ai ...

Calciomercato Napoli – Raul Albiol pronto all’addio : si pensa a Manolas per sostituirlo : Raul Albiol pronto a dire addio al Napoli per tornare in Spagna, il Villarreal potrebbe pagare la clausola: partenopei interessati a Manolas della Roma come sostituto Assente nella parte clou della stagione, Raul Albiol ha lasciato un vuoto importante nella difesa del Napoli che si è dovuto arrendere nella già complicata rincorsa alla Juventus. Un’assenza che dalla prossima stagione potrebbe essere definitiva. Dopo 6 anni passati a ...

Pedullà afferma : ”Sarri vuole Albiol - il Napoli deve pensare a sostituirlo” : Il giornalista de “Il Corriere dello Sport” si è espresso in merito al futuro di Raul Albiol. Ha affermato: “Sarri ha sempre pensato che Albiol sia un difensore fortissimo senza il quale lo stesso Koulibaly non si sarebbe espresso a certi livelli. Se dipendesse solo da Sarri lo acquisterebbe subito perchè lo considera “il Professore” della difesa. Il Napoli deve sostituirlo perciò pensa a Manolas ma ci sono ...

CorMez : Per il ruolo di terzino il Napoli pensa a Grimaldo e Firpo : Il Corriere del Mezzogiorno si sofferma sulle strategie di mercato per la ricerca di un buon terzino sinistro. Le ipotesi allo studio del club di De Laurentiis sarebbero due. Si pensa a Grimaldo, del Benfica, tanto per cominciare. Il Napoli immagina un’offerta di 25 milioni più il cartellino di Mario Rui. Del resto il portoghese ha già chiesto di essere ceduto, insieme ad Hysaj ed è sul mercato. Alla squadra allenata da Ancelotti piace ...

CorSport : Napoli e Inter pensano a uno scambio Insigne-Icardi : Che il Napoli sia Interessato a Icardi non è un mistero. E l’Inter non ha chiuso la porta al Napoli, anche se è una sua diretta concorrente. Ma per arrivare a portare Maurito in azzurro occorre uno scambio e a Conte piace Zielinski. Piotr, però, è considerato incedibile dal club di De Laurentiis. E allora si pensa ad un altro scambio, di cui parla oggi il Corriere dello Sport: Insigne all’Inter e Icardi al Napoli. L’idea pare ...

Affare Lukaku : il Napoli non ci ha mai pensato : Questa mattina la Gazzetta dello Sport raccontava di un interessamento del Napoli per l’attaccante del Manchester United Lukaku. Oggi però si sono levate alcune voci che sconfesserebbero la possibilità di un Affare. Su Twitter Carlo Alvino scrive che il club di De Laurentiis “non ha mai pensato a Lukaku. E nemmeno mai ci penserà”. Lo definisce un obiettivo assolutamente fuori portata per il club, nonostante la possibilità di accedere al Decreto ...

Di Marzio : Il Napoli frena su Trippier e James Rodriguez. E pensa a Deulofeu e Rodrigo : Gianluca Di Marzio scrive sul suo sito che per il reparto offensivo al Napoli piacciono due spagnoli: Rodrigo, del Valencia, per il quale c’è già in corso una trattativa, e Deulofeu del Watford (ex Milan). Per l’ex Milan il Napoli nei giorni scorsi ha parlato con il suo agente e sta valutando se andare avanti con la trattativa e provare in modo concreto a concludere l’affare. Oppure dirottare altrove l’interesse. Sembra ...

Alvino tuona : “Sbagliato pensare questo di Ancelotti - ha rifiutato cifre importanti per il Napoli” : Carlo Alvino, si é espresso attraverso il suo profilo Twitter sulle parole di Improta (Ancelotti è qui per soldi) : “Carlo Ancelotti, prima di firmare per il Napoli, ha rifiutato un triennale da 75 milioni di Euro dalla Cina. Pensate sia venuto qui per soldi? O che sia venuto per sistemare il figlio (che sarebbe andato con lui in Cina)? Informarsi prima di criticare. Non si fa bella figura”. Leggi anche : VIDEO – Improta, nuovo ...

Campionato finito - ora si pensa solo a Quagliarella al Napoli : Campionato finito, ora si apre il mercato. Il Corriere dello Sport titola con Quagliarella, è lui il sogno estivo dei napoletani abbagliati dal presidente De Laurentiis di un possibile ritorno del campione napoletano. Più che un sogno, una quasi realtà stando alle parole di De Laurentiis che conferma la volontà di portarlo a Napoli e anche a Quagliarella che ha già strizzato l’occhio alla sua città e ripetuto che ci tornerebbe di corsa. ...

Calciomercato Napoli - per il centrocampo si pensa a Elmas del Fenerbahce (RUMORS) : La stagione degli azzurri volge al termine ed è già tempo di Calciomercato. L'incontro a casa Ancelotti con De Laurentiis, Chiariello e il direttore Giuntoli è rivolto a delineare le mosse del club per il prossimo mercato estivo. Oltre al mercato però si è discusso anche del ritiro di Dimaro e dei lavori al centro di Castel Volturno. I nomi sul taccuino del club sembrano essere addirittura oltre 60 da cui saranno delineati 6 nuovi acquisti. Le ...

Jorginho - l’agente : “Jorginho e Sarri alla Juve? I tifosi napoletani devono pensare alla propria squadra - invece di guardare cosa accade in casa Juve! È un professionista - non un tifoso del Napoli…” : L’ag. di Jorginho sul futuro del suo assistito Joao Santos, agente di Jorginho è intervento a Radio Marte nella trasmissione Si gonfia la rete. Ecco quanto ha dichiarato: “Jorginho e Sarri alla Juve? No, Sarri è concentrato sulla finale di Europa League, non pensa al mercato. La stagione al Chelsea è stata incredibile: il terzo posto e la finale di Europa League sono risultati importantissimi”. “Jorginho è un ...

Calciomercato Napoli - accordo con Castagne : per il sostituto l’Atalanta pensa a Lazzari : Calciomercato Napoli – Asse di mercato tra il Napoli e l’Atalanta, sono caldissime le trattative di Calciomercato. Il club azzurro è alla ricerca di rinforzi per la prossima stagione e guarda in casa nerazzurra, non solo l’interesse per Ilicic, nelle ultime ore scatto per Castagne. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ accordo raggiunto con il calciatore, contratto di 5 anni a 1,5 milioni a stagione a ...

Compagnoni a Radio Marte : Il Napoli dovrà rinforzarsi a centrocampo - tra le big solo il Napoli può pensare al calciomercato” : Maurizio Compagnoni ha analizzato il momento del Napoli e della prossima stagione. Le sue dichiarazioni a Radio Marte : “Il secondo posto del Napoli non è mai stato in discussione, avrebbe potuto mettere maggiore pressione alla Juventus, ma non ha fatto male rispetto alle altre. Da quello che mi risulta, non c’è ancora l’accordo totale tra Conte e l’Inter e tra le big solo il Napoli è certo di avere Ancelotti sulla ...

Calciomercato Napoli - la trattativa Lozano si complica : il messicano avrebbe avuto un ripensamento sulla scelta - il retroscena : Calcio mercato Napoli , si complica l'affare Lozano L'edizione odierna delle Gazzetta dello Sport al momento si dice pessimista sull'arrivo di Hirving Lozano in maglia azzurra: 'Per l'attaccante ...