Il caldo cambia il menu degli italiani | tanta Vitamina A per un’abbronzatura sana e

(Di domenica 16 giugno 2019) Per difendersi dalla straordinaria e improvvisa ondata diglihanno aumentato del 20% gli acquisti di frutta nella prima metà di giugno allo stesso periodo del mese precedente: lo stima la Coldiretti sulla base delle indicazioni dei mercatiagricoltori di Campagna Amica in riferimento all’impatto sugli acquisti provocato dal forte innalzamento delle temperature. Una decisa svolta con l’aumento delle temperature che – sottolinea la Coldiretti – hato ile spinto a portare in tavola o in spiaggia cibi freschi genuini e dietetici che dissetano, reintegrano i sali minerali persi con il sudore e riforniscono di vitamine. La frutta – precisa la Coldiretti – aiuta a “catturare” i raggi del sole ed è anche in grado di difendere l’organismo dalle elevate temperature e dalle scottature. La dieta adeguata per una abbronzaturae naturale ...

