Iannone e la De Lellis escono allo scoperto | il pilota mette Giulia nelle sue storie

ilgiornale

(Di domenica 16 giugno 2019) Anna Rossi Andreapubblica la prima foto diDe. I due non si nascondono più E anche se non vogliono confermare, ora una storia di Instagram pubblicata da Andreae poco dopo condivisa daDesvela ogni mistero: i due si frequentano. La prendiamo larga per non dire che sono fidanzati. Lasciamo spazio a qualche "se" e a qualche "ma". Anche se non è proprio così. AndreaDesono settimane che sono seguiti dai paparazzi. E i fotografi sguinzagliati dalle rivisate di gossip non hanno preso buchi perché di foto per il pubblico ne hanno scattate un bel po'. Prima le cene a Roma, poi a Lugano, poi il paddock cone infine le foto in moto insieme. E quando ormai tutti ne parlavano, anche la Deieri sera è uscitae ha girato una storia raccontando di un piccolo incidente con Andrea. Una battuta ...

AlessiaGuetti : Polemica livorosa Io seguo Valentino dal '97 La De Lellis ai box del #CatalanGP è veramente una beffa. In pratica e… - e_concy : RT @GF_diretta: L'ex #GrandeFratello #GFVIP Giulia de Lellis e il piloto di MotoGp ex di Belen Rodriguez Andrea Iannone innamorati in un ri… - giuliagiuliani : RT @flower_puff_: La De Lellis finge di aver avuto un incidente con Iannone, in caso sarebbe stato solo la versione cinese di questo: https… -