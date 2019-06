Honk Kong | centinaia di migliaia in piazza invocano dimissioni di Carrie Lam e

ilfogliettone

(Di domenica 16 giugno 2019) Nuova oceanica manifestazione ad Hong: all'indomani dell'annuncio della sospensione del progetto di legge sull'estradizione verso la Cina,didi persone sono scese in strada, invocando la totale cancellazione della norma e ledella chief executiveLam.La governatrice di Hongche ieri ha fatto un parziale dietro front, decretando la sospensione dell'iter per l'adozione della controversa legge, è nel mirino dei manifestanti, che ancora prima dell'inizio della protesta, mentre stavano convergendo verso Victoria Park, hanno scandito slogan contro di lei. Vestiti di nero, in gran parte giovani, molti con fiori bianchi in mano per ricordare un attivista morto alcuni giorni fa mentre tentava di srotolare uno striscione da un viadotto. I manifestanti hanno risposto con applausi fragorosi alle richieste didi Lam, risuonati attraverso ...

