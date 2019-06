Harry festeggia il Father' s Day con un nuovo dolcissimo scatto in compagnia di Archie

huffingtonpost

(Di domenica 16 giugno 2019) È il’s Day in Inghilterra e per il neopapàè il primo anno dare indi. Il duca di Sussex, sul profilo Instagram in condivisione con la moglie Meghan, ha postato un dolceper celebrarlo con i follower. Visualizza questo post su InstagramHappy’s Day! And wishing a very special first’s Day to The Duke of Sussex © SussexRoyalUn post condiviso da The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal) in data: 16 Giu 2019 alle ore 5:01 PDTNella foto in bianco e nero, il piccolofa capolino dietro la mano del padre, mentre la sua ne stringe un dito. “Buon’s Day!”, recita la didascalia del post, che in pochissimo tempo ha superato i 500mila like.Si tratta del primoufficiale, dopo la presentazione diavvenuta tre giorni dopo il parto. Il piccolo è prossimo ...

