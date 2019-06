Hackerato il cellulare di Bella Thorne Online foto intime

ilgiornale

(Di domenica 16 giugno 2019) Sandra Rondini Il cantante del duo Benji e Fede ha ricostruito su Twitter tutta la vicenda di cui è stata vittima la sua fidanzata, ricattata da un hacker che aveva chiesto soldi per non rendere pubblici scatti e video hot da lui rubati dall'account Snapchat della star americanaè stata vittima del ricatto di un hacker che, entrato in possesso di sue, le ha chiesto soldi in cambio del silenzio. Dopo essere riuscito ad accedere all’account Snapchat della cantante e attrice americana, rubandolee video privati decisamente hot che lei stessa aveva girato, non si era fatto scrupoli di ricattarla apertamente chiedendole un importante somma di denaro per non divulgare quel materiale scottante. Costretta in un angolo,, dopo la disperazione iniziale, ha però deciso di reagire e di non cedere a questo tentativo di estorsione. Ha quindi ...

