Guatemala al voto per il dopo-Morales

Elezioni presidenziali, legislative e amministrative oggi in: 8 milioni gli aventi diritto al, chiamati a scegliere il successore di Jimmyuna campagna elettorale segnata dall'esclusione daldi una ex magistrata anti-corruzione, Thelma Aldana. Favorita nei sondaggi,l'ex giudice ha ricevuto minacce di morte ed è fuggita prima in Salvador poi negli Usa Unsullo sfondo dei mali endemici del Paese sudamericano: violenza,corruzione, l'emigrazione di tanti alla ricerca del "sogno americano".(Di domenica 16 giugno 2019)