Golfo | il Principe contro gli Ayatollah | così Mbs si prepara alla guerra

(Di domenica 16 giugno 2019) Ilgli. Oltre il, oltre lo Yemen. Ormai è stotale tra l’Arabia Saudita e l’Iran. Quando un Presidente è in difficoltà, in crollo di popolarità, prova a risalire la china trasformandosi in commander-in-chief, e “usare” laper essere rieletto: la verità storica che vale per diversi inquilini della Casa Bianca, può valere oggi per l’erede al trono del Regno, ilMohammed bin-Salman (Mbs per i media internazionali). Chiamato pesantemente in causa, anche dCia, per il brutale assassinio del giornalista e dissidente saudita Jamal Khashoggi, Mbs si rilancia come Difensore degli interessi del Regno, la sua stessa esistenza, minacciati dal Grande Nemico sciita: l’Iran. Ilereditario saudita ha accusato Teheran per l’attacco a due petroliere ...

