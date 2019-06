Genitori in Blue Jeans | il cast pensa al revival

blogo

(Di domenica 16 giugno 2019) E se ancheintornasse in tv? In realtà, la sit-com della Abc andata in onda dal 1985 al 1992 ha già avuto due sorte dicon due film-tv, trasmessi negli Stati Uniti nel 2000 e nel 2004. Nell'era in cui ogni titolo cult ambisce a ritrovare un posto in prima fila, però, anche i Seaver stanno cercando di ritornare in tv.A rivelarlo è stato Jeremy Miller, che nella serie interpretava Ben, il figlio minore (almeno fino alla quinta stagione) della coppia formata da Maggie (Joanna Kerns) e Jason (Alan Thicke). "Ne stiamo parlando proprio ora", ha rivelato all'attore ad Us Weekly, "stiamo producendo delle storie e facendo dei brainstorming".in, ilalpubblicato su TVBlog.it 16 giugno 2019 18:37.

