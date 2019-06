Fuori Tg | “Acque sporche” | dai rifiuti pericolosi alla contaminazione delle falde

meteoweb.eu

(Di domenica 16 giugno 2019)e reflui agricoli e industriali finiscono nei terreni per poi contaminare lesotterranee. In alcune regioni italiane si spargono pesticidi e prodotti chimici in deroga ai limiti fissati dall’Europa, spesso con limiti di dispersione nell’ambiente elevati per legge. Mancano le bonifiche mentre molti siti industriali non sono stati risanati e continuano ad inquinare: a farne le spese, come al solito, sono l’ambiente e i cittadini. Se ne parlerà lunedì 17 giugno aTg, in onda alle 12.25 su Rai3, con Damiano Di Simine di Legambiente e con la nutrizionista Renata Alleva di ISDE-Associazione Medici per l’Ambiente. L'articoloTg, “Acque sporche”: daiMeteo Web.

