Final Fantasy 7 Remake | ecco fino a dove arriverà la storia nel primo episodio

E3 2019 : Final Fantasy VII Remake - prova : Un treno sferraglia nella notte metropolitana di Midgar. La ragnatela steampunk di metalli e ciminiere ruota attorno a sette imponenti reattori Mako, impianti che raffinano senza sosta il Lifestream, l'energia vitale del pianeta che viene estratta per finanziare l'impero della Shinra, la multinazionale più potente al mondo. Proprio per combattere questa ingiustizia, il gruppo di terroristi Avalanche si prepara a sferrare un attacco in nome della ...

Final Fantasy 7 Remake potrebbe essere un gioco cross-gen : Nessun annuncio ufficiale è stato condiviso riguardo al fatto che Final Fantasy VII Remake possa essere un titolo cross-gen. Tuttavia, considerando che il gioco si estenderà su più capitoli e il primo è in programma il 3 marzo 2020, sembra chiaro che gli episodi successivi vedranno la luce su hardware di prossima generazione. Ma per quanto riguarda il primo gioco? Sulla base dell'intervista di GameInformer con il presidente e CEO di Square Enix, ...

Final Fantasy 7 Remake : lo sviluppo dei successivi capitoli non sarà velocizzato : Durante un incontro a porte chiuse con Square Enix e il produttore di Final Fantasy VII Remake, Yoshinori Kitase, si è parlato della suddivisione dei capitoli dell'atteso titolo. Kitase è stato cauto e non del tutto pronto a discuterne ancora, ma ha comunque fornito qualche risposta, anche se in seguito le dichiarazioni sono state chiarite da Square Enix, riporta GameInformer.Quando è stato chiesto direttamente quanti giochi ci saranno, Kitase ...

Ogni gioco di Final Fantasy 7 Remake includerà gli stessi contenuti di un titolo principale della serie : Durante un incontro a porte chiuse con Square Enix per il Remake di Final Fantasy VII, il produttore e director originale del gioco, Yoshinori Kitase, ha tenuto una presentazione sui vari aspetti del nuovo titolo e, in questa occasione, ha osservato che il primo gioco, focalizzato sulla metropoli distopica di Midgar, avrà il contenuto di qualsiasi titolo principale della serie Final Fantasy, riporta GameInformer.Mentre Square Enix non è ancora ...

Final Fantasy VII Remake : con "solo" 2.500 dollari potete accaparrarvi gli orologi di Sephiroth e Cloud : Durante la conferenza di Square Enix all'E3 abbiamo potuto dare uno sguardo più da vicino a quello che sarà il Remake di Final Fantasy VII.Per celebrare l'uscita del gioco, Square Enix sta pubblicizzando sul suo sito ufficiale due orologi dedicati a Sephiroth e Cloud Strife. Come riporta Kotaku, i due cronografi sono in edizione limitata a 77 unità ed avranno un costo di 2.500 dollari ciascuno.Gli orologi sono in acciaio inossidabile, numerati ...

Tom Clancy’s Elite Squad e Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered annunciati per Android all’E3 2019 : Ubisoft e Square Enix hanno presentato Tom Clancy's Elite Squad e Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered nelle rispettive conferenze stampa all'E3 2019. Tom Clancy's Elite Squad consentirà ai giocatori di unire e controllare i personaggi della lunga storia legata al franchise, mentre Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered sta arrivando sui dispositivi mobili dotato di multiplayer online a quattro giocatori. L'articolo Tom ...

Final Fantasy VII Remake in una marea di dettagli tra 1st Class Edition - Deluxe Edition e nuove immagini : Square Enix Ltd. ha reso Final Fantasy VII Remake protagonista del suo evento live all'E3 2019 mostrando delle nuove immagini di gioco e una serie di edizioni speciali prima di dare la possibilità ai fan di scoprire ancora di più sul titolo all'E3 di questa settimana. Ecco tutti i dettagli del comunicato ufficiale di Square:Final Fantasy VII Remake è una spettacolare reinterpretazione contemporanea di uno dei GdR più rivoluzionari della storia ...

Final Fantasy VII Remake : Edizioni da collezione - Gameplay Trailer e Data di uscita : Square Enix ha reso Final Fantasy VII Remake protagonista del suo evento live all’E3 2019 mostrando delle nuove immagini di gioco e una serie di Edizioni speciali prima di dare la possibilità ai fan di scoprire ancora di più sul titolo all’E3 di questa settimana. Final Fantasy VII Remake è una spettacolare reinterpretazione contemporanea di uno dei GdR più rivoluzionari della storia che esplora ...

E3 2019 : annunciata ufficialmente la remaster di Final Fantasy 8 : Negli scorsi giorni si sono diffusi alcuni rumor riguardo il possibile annuncio della remaster di Final Fantasy 8, e a quanto pare si sono rivelati corretti in quanto Square Enix ha annunciato ufficialmente la remaster di uno dei capitoli più amati (ed anche discussi) della serie.Il gioco sarà disponibile nel 2019 su PC e console, prima di lasciarvi al video vi ricordiamo che stiamo parlando di una remaster, dunque a parte una pulizia generale ...

E3 2019 : Final Fantasy XIV Shadowbringers protagonista di un nuovo trailer : Alla conferenza E3 2019 di Square Enix è stato mostrato anche il trailer di lancio di Final Fantasy XIV Shadowbringers, l'attesissima nuova espansione dell'MMORPG tanto apprezzato dai giocatori di tutto il mondo.Questo importantissimo DLC viene considerato come un vero e proprio RPG standalone dato che propone una marea di contenuti anche grazie all'introduzione di nuovi lavori e nuove razze. Ecco il trailer mostrato durante la conferenza di ...