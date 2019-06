Europei Under 21 – Italia-Spagna | le probabili formazioni | dubbi in attacco per Di Biagio   ...

Europei Under 21 - finalmente un torneo di stelle. L’Italia non è da meno : con Zaniolo - Chiesa e gli altri è tra le favorite : Basta giovani promesse semi-sconosciute, presunti talenti ancora inespressi. La 22esima edizione degli Europei Under 21 al via domenica in Italia e a San Marino torna ad essere un torneo di stelle. Giocatori acerbi, certo, ma già stabilmente titolari nelle loro squadre di club e convocati nelle Nazionali maggiori. Per una volta, gli Azzurrini non fanno eccezione: la rosa in mano a Gigi Di Biagio potrebbe tranquillamente lottare per un posto in ...

Europei Under 21 calcio 2019 - Gigi Di Biagio : “Vogliamo sfatare il tabù Spagna - attaccheremo per fare gol. Meret titolare” : Vigilia rovente per l’Italia, domani sera (ore 21.00) gli azzurri scenderanno in campo a Bologna per affrontare la Spagna nel match che apre gli Europei Under 21 di calcio. La nostra Nazionale cercherà di incominciare col piede giusto, allo Stadio Dall’Ara andrà in scena un vero e proprio scontro diretto che sarà già determinante nella corsa verso il primo posto nel girone che garantisce la qualificazione alle semifinali. Il CT Gigi ...

Europei Under 21 - la conferenza del ct Di Biagio alla vigilia della partita contro la Spagna : Europei Under 21 – Il ct dell’Italia Under 21, Gigi Di Biagio, alla vigilia della partita contro la Spagna, valida per gli Europei di categoria, ha parlato in conferenza stampa allo stadio Dall’Ara di Bologna. Di Biagio presenta così l’avversaria, che due anni fa ci punì severamente: “E’ da tanto che non li battiamo, magari sarà la volta buona. Perchè no. Per me questa è la partita più semplice, la ...