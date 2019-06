Europei under 21 | Italia – Spagna le formazioni ufficiali

forzazzurri

(Di domenica 16 giugno 2019) Sono state comunicate lediU21, match d’esordio per le duedell’Europeo di categoria che si disputerà trae San Marino. Gli spagnoli di De La Fuente scenderanno in campo con un 4-1-4-1 con il napoletano Fabian Ruiz titolare.U21 (4-3-3): Meret; Calabresi, Mancini, Bonifazi, Dimarco; Barella, Mandragora, Pellegrini; Zaniolo, Kean, Chiesa. All.: Di BiagioU21 (4-1-4-1): Unai Simon; Aguirregabiria, Vallejo, Merè, Aaron Martin; Zubeldia; Soler, Ceballos, Fabian, Oyarzabal; Mayoral.. All.: De La Fuente Leggi anche : Chiariello sul passaggio di Sarri alla Juventus: “Non è un traditore ma ha ferito questo di lui” FOTO – Intanto i supporters bianconeri non dimenticano il dito medio di Sarri: la reazione sui social dopo l’annuncio: “Vergognatevi! Un mese per aspettare chi…” Napoli-Bennancer, affare sfumato: il Genoa ha ...

DiMarzio : ?? Attesa quasi finita per #ItaliaSpagna ?? Li conoscete tutti gli avversari degli Azzurrini? Da Madrid a Santo Dom… - DiMarzio : ??#Europei #Under21, tutto esaurito per #ItaliaSpagna ????Febbre azzurra al Dall'Ara - sscnapoli : .@FabianRP52 convocato per gli Europei Under 21 ???? -