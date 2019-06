Europei under 21 | doppietta di Chiesa | poi Pellegrini L’Italia sfata il tabù della Spagna

Europei under 21 - l’Italia inizia alla grande : super Chiesa e Spagna travolta 3-1 : inizia come meglio non poteva l’Europeo dell’Italia Under 21, che nella gara d’esordio andata in scena al Dall’Ara di Bologna, sconfigge in rimonta la Spagna centrando subito 3 punti molto pesanti. Decide la doppietta di un super Federico Chiesa e il calcio di rigore di Pellegrini, capaci di ribaltare l’iniziale vantaggio avversario firmato da Ceba...

Calcio - Europei Under21 2019 : Italia-Spagna 3-1. Luigi Di Biagio : “E’ stupendo” - Federico Chiesa : “E’ stata una grande Italia” : L’Italia Under 21 di Calcio ha centrato l’impresa che non riusciva dal 2006, ovvero battere la Spagna: gli azzurrini del CT Luigi Di Biagio ce l’hanno fatta questa sera a Bologna, rimontando i pari età iberici grazie ad una doppietta di Federico Chiesa, assoluto trascinatore e ad un rigore trasformato da Lorenzo Pellegrini per il 3-1 finale. A fine partita ai microfoni RAI queste le parole del Commissario Tecnico Luigi Di ...

Calcio - Europei Under21 2019 : risultati e classifiche dei gironi. L’Italia sfata finalmente il tabù chiamato Spagna : Sono scattati gli Europei Under 21 di Calcio, che si terranno in Italia e a San Marino dal 16 al 30 giugno: sono dodici le formazioni che cercano il titolo, ed undici quelle che corrono per i quattro pass per il torneo di Calcio di Tokyo 2020. Prima fase a gironi con tre raggruppamenti da quattro squadre, dai quali passeranno alla fase finale le vincitrici e la migliore seconda. Di seguito il quadro completo di risultati e classifiche. PRIMA ...

Calcio - Europei Under21 : l’Italia polverizza la Spagna 3-1! Furie Rosse in ginocchio - è l’alba della rinascita! : L’Italia compie l’impresa superando a Bologna per 3-1 la Spagna nella prima giornata del Girone A degli Europei Under 21 di Calcio: gli azzurrini si impongono in rimonta dopo aver subito il gol di Ceballos al 9′ grazie alla sontuosa doppietta di Federico Chiesa, che va in rete al 36′ ed al 64′. Chiude i conti Pellegrini dal dischetto. Mercoledì sfida tra capoliste con la Polonia, per mettere un piede in semifinale ...

Europei under 21 – Italia-Spagna 3-1 - le pagelle di CalcioWeb : Chiesa straripante - bene Cutrone [FOTO] : 1/34 Massimo Paolone/LaPresse ...

Italia-Polonia - Europei Under21 2019 : data - programma - orari e tv : Siamo appena partiti, eppure è già tempo di pensare alla seconda giornata degli Europei Under 21 di calcio: l’Italia, che all’esordio ha affrontato la Spagna, se la dovrà vedere con la Polonia. Si tratta di una sfida che sarà decisiva, dato che il regolamento prevede il passaggio in semifinale delle prime classificate dei tre gironi e della miglior seconda. La compagine polacca infatti questo pomeriggio ha battuto al termine di una ...

Europei under 21 - la prima è della Polonia : 3-2 al Belgio : Europei Under 21 – La prima gara della competizione si è giocata alle 18.30 ed ha visto opporsi le altre due avversarie dell’Italia nel girone: Polonia e Belgio. Sono i primi a vincere, dopo una partita bella e ricca di gol: 3-2 il finale. Botta e risposta nella prima frazione, con il vantaggio di Leya al quarto d’ora e il pari di Zurkowski. Ma è nella ripresa che la Polonia prende il largo, con le segnature di Bielik e ...

Calcio - Europei Under21 2019 : Polonia-Belgio 3-2. Gara inaugurale ricca di gol ed emozioni : Iniziano con cinque reti nella Gara inaugurale gli Europei Under 21 di Calcio: a Reggio Emilia la Polonia supera il Belgio per 3-2 nella prima Gara del Girone A e, in attesa di Italia-Spagna, si porta ovviamente in testa con tre punti. Diavoli Rossi ad un passo dall’eliminazione, vista la formula della rassegna e la forza delle altre squadre del raggruppamento. Nel primo tempo passa a condurre proprio il Belgio al quarto d’ora con ...

Europei under 21 - Italia – Spagna le formazioni ufficiali : Sono state comunicate le formazioni ufficiali di Italia-Spagna U21, match d’esordio per le due formazioni dell’Europeo di categoria che si disputerà tra Italia e San Marino. Gli spagnoli di De La Fuente scenderanno in campo con un 4-1-4-1 con il napoletano Fabian Ruiz titolare. Italia U21 (4-3-3): Meret; Calabresi, Mancini, Bonifazi, Dimarco; Barella, Mandragora, Pellegrini; Zaniolo, Kean, Chiesa. All.: Di Biagio Spagna U21 (4-1-4-1): Unai ...

Calcio - Europei Under21 2019 : risultati e classifiche dei gironi. La Polonia vince la gara inaugurale : Sono scattati gli Europei Under 21 di Calcio, che si terranno in Italia e a San Marino dal 16 al 30 giugno: sono dodici le formazioni che cercano il titolo, ed undici quelle che corrono per i quattro pass per il torneo di Calcio di Tokyo 2020. Prima fase a gironi con tre raggruppamenti da quattro squadre, dai quali passeranno alla fase finale le vincitrici e la migliore seconda. Di seguito il quadro completo di risultati e classifiche. PRIMA ...

LIVE Polonia-Belgio 3-2 - Europei Under21 in DIRETTA : Cools di testa riapre la partita! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 94′ FINITA! Polonia batte Belgio 3-2. 94′ Giallo a Jozwiak, ultima punizione della partita, tutti nella mischia! 93′ Forcing finale del Belgio, Polonia rintanata nella propria area di rigore. 93′ Ammonito il portiere Grabara per perdita di tempo. 92′ Secondo cambio nella Polonia: Jozwiak rileva Michalak. 90′ Ci saranno tre minuti di recupero. 90′ ...

LIVE Polonia-Belgio 2-1 - Europei Under21 in DIRETTA : lo stacco imperioso di Bielik regala il vantaggio ai polacchi! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 61′ Schrijvers prova a piazzarla dai 16 metri ma non trova lo specchio della porta, il Belgio spinge alla ricerca del pari. 58 Tiro volante di Cobbaut dagli sviluppi del corner che termina ad un pelo dal palo! 57′ Conclusione di Schrijvers deviata in calcio d’angolo. 55′ Nessuno l’avrebbe mai detto a metà primo tempo, il Belgio è letteralmente scomparso dal ...

LIVE Polonia-Belgio 1-1 - Europei Under21 in DIRETTA : pareggia Zurkowski dalla distanza! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30′ Il pareggio sembra aver dato coraggio ai polacchi che fino a pochi minuti fa erano completamente succubi degli avversari. 27′ GOOOOOOOL POLONIA!!! Nel momento peggiore arriva il pari polacco grazie ad un sinistro dalla distanza di Zurkowski sul quale non è perfetto Jackers, 1-1. 25′ Lukebakio e Schrijvers combinano insieme con tanta eleganza e qualità, davvero due ottimi ...

LIVE Polonia-Belgio 0-1 - Europei Under21 in DIRETTA : Leya porta in vantaggio il Belgio! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20′ Era da qualche minuto che il Belgio aveva aumentato l’intensità, vedremo come risponderà la Polonia. 17′ GOOOOOOL DEL Belgio!!! Bravissimo Mbenza dalla sinistra a servire con i tempi giusti l’inserimento di Leya che anticipa i difensori e trafigge Grabara per il momentaneo 1-0. 16′ SCHRIJVERS!! Controllo orientato del fantasista il cui tiro viene ribattuto da ...