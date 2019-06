Europei U21 | tutto pronto | stasera Italia-Spagna alle 21 | 00 su Rai1

Pronostico Serbia U21 Vs Austria U21 - Europei Under 21 - 17-06-19 e Analisi : Pronostico e Analisi Serbia U21 – Austria U21, Europei Under 21, Girone B, 1^ Giornata, Lunedì 17 Giugno 2019 ore 18.30Serbia U21 / Austria U21 / Europei Under 21 / Analisi – Al Nereo Rocco di Trieste, parte l’avventura a Euro 2019 della Serbia U21 e dell’Austria U21, che si sfideranno lunedì pomeriggio per la prima gara del girone B. Da segnalare come entrambe le nazionali si siano già affrontate nella fase a ...

Pronostico Polonia U21 Vs Belgio U21 - Europei Under 21 16-06-19 e Analisi : Pronostico e Analisi Polonia U21 – Belgio U21, Europei Under 21, Girone A, 1^ Giornata, Domenica 16 Giugno 2019 ore 18.30Polonia U21 / Belgio U21 / Europei Under 21 / Analisi – Domenica pomeriggio partiranno le fasi finali degli Europei Under 21, che quest’anno si svolgeranno in Italia. Ad inaugurare il torneo saranno Polonia e Belgio, che si affronteranno al Mapei Stadium di Reggio Emilia, con entrambe le formazioni che ...

Europei U21 - guida al girone C : gli stadi e le rose : Europei U21 girone C – Il girone C degli Europei U21 vedrà impegnate le selezioni di Croazia, Francia, Inghilterra e Romania, che si affronteranno sul territorio di due Stati differenti, Italia e San Marino; in particolare, gli stadi prescelti sono rispettivamente l’Orogel stadium-Dino Manuzzi di Cesena e il San Marino stadium di Serravalle. Questo affascinante […] L'articolo Europei U21, guida al girone C: gli stadi e le rose è ...

Europei U21 - gli stadi del Girone B : Trieste e Udine : Europei U21 stadi Girone B – Sono passati quasi 30 anni dall’ultima prestigiosa manifestazione calcistica ospitata dall’Italia. Era il 1990 ed ospitavamo i Mondiali, quelli delle indimenticabili Notti magiche di Gianna Nannini ed Edoardo Bennato.In tempi più recenti, nel 2016, abbiamo catalizzando le attenzioni del calcio europeo ospitando con successo le finali di Champions League […] L'articolo Europei U21, gli stadi del Girone B: ...