E3 2019 | Jason Rubin | Il papà di Naughty Dog | racconta il futuro della Realtà Virtuale

eurogamer

(Di domenica 16 giugno 2019) Quella diè una storia incredibile, fortunata e al tempo stesso sfortunata, iniziata nel 1986 nella fase embrionale dell'industry, anno del battesimo di Super Mario Bros, e proseguita, non senza singhiozzi, fino alla partnership con Facebook e Oculus, per cui lavora oggi nell'infrastruttura first party.Pur essendo di fronte ad uno dei padri di Crash Bandicoot, uno degli ideatori di Jak & Daxter, nonché uno degli uomini che più hanno contribuito al raggiungimento dello stato di grazia da parte diDog, non bisogna dimenticare ciò che accadde alla conferenza D.I.C.E. del 2004, circostanza in cuifece tremare il mercato attraverso un attacco tutt'altro che velato alle politiche aziendali.In quell'occasione, infatti,tenne un discorso nel quale evidenziava tutti i più grandi problemi dell'industry, dalla spersonalizzazione degli sviluppatori fino alla ...

Eurogamer_it : Da Naughty Dog fino a Facebook e Oculus, ecco l'industria secondo Jason Rubin #E32019 - zazoomblog : Jason Momoa e le altre star passate dalle stalle alle stelle - #Jason #Momoa #altre #passate #dalle… - Nicolasfreedom1 : Freedom News: 11 cose che forse non sai su Jason Momoa -