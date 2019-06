Donna uccisa a Carini col tagliabalsa | l' ex convivente indagato per omicidio

Donna uccisa A CISTERNA DI LATINA/ Quando l'abbandono è complice del nostro male : A CISTERNA di LATINA si è consumata un'altra tragedia. Un uomo ha ucciso la moglie mentre era in casa anche la figlia di 10 anni

Donna uccisa a Latina - il marito confessa : Un violento litigio culminato in una tragedia. Elisa Ciotti, classe 1984 nata a Velletri in provincia di Roma ma residente con il marito e la figlia di 10 anni in via Palmarola a Cisterna di Latina, è stata uccisa con un oggetto appuntito, probabilmente un punteruolo, un'arma ancora non rinvenuta dai carabinieri che dopo alcune ore di interrogatorio insieme al pm titolare dell'inchiesta, Andrea D'Angeli, hanno ottenuto una confessione da ...

Donna uccisa a Cisterna - marito confessa : 13.48 Ha confessato il marito della Donna trovata morta stamani in casa a Cisterna di Latina. L'ammissione di colpevolezza da parte dell'uomo, 35 anni come al vittima, è arrivata dopo alcune ore di interrogatorio. L'uomo era stato portato in caserma dai carabinieri del comando provinciale di Latina attorno questa mattina.

Cisterna di Latina - Donna uccisa in casa. La figlia di 10 anni dà l'allarme : «È successo qualcosa alla mamma». Interrogato il marito : Omicidio stamattina a Cisterna di Latina. Una donna di 35 anni è stata uccisa in una villetta a schiera in via Palmarola, nel quartiere San Valentino. Dalle prime informazioni sembra che...

Latina - Donna uccisa in casa : sentito il marito : Dalle prime informazioni sembra che al delitto di Cisterna di Latina abbia assistito la figlia minorenne

Una Donna è stata uccisa in una villetta a Latina : Una donna di 36 anni è stata uccisa in una villetta a schiera di Cisterna di Latina. Il corpo è stato trovato dalla figlia di 10 anni che è sotto choc. La casa si trova in via Palmarola, nella zona residenziale del quartiere di San Valentino. Il sospetto è che a ucciderla sia stato il marito, al culmine di una lite. per questo l'uomo è stato interrogato nella locale caserma dei carabinieri. Secondo le prime ...

Cisterna di Latina - Donna uccisa dal marito davanti alla figlia minorenne : È successo in una villetta in via Palmarola nel quartiere San Valentino. Il compagno è stato portato in caserma e la sua macchina è stata sequestrata per indagini

Donna uccisa in casa a Cisterna di Latina : Il corpo senza vita di una Donna è stato trovato in un’abitazione di Cisterna di Latina nella zona residenziale del quartiere San Valentino. Secondo le primissime informazioni si tratterebbe di omicidio. In una delle ville della zona sarebbe stata trovata sotto choc la figlia di 10 anni della vittima. ...

Donna di 35 anni trovata morta in casa a Cisterna di Latina : uccisa davanti a figlia minorenne : Una Donna di 35 anni è stata trovata morta in una casa di via Palmarola, a Cisterna di Latina. A quanto risulta è stata uccisa. Sul posto di carabinieri e i sanitari del 118. La...

Cisterna di Latina - Donna uccisa in casa : forse l'omicidio davanti alla figlia di 10 anni : Omicidio stamattina a Cisterna di Latina. Una donna di 35 anni è stata uccisa in una villetta a schiera in via Palmarola, nel quartiere San Valentino. Dalle prime informazioni sembra che...

Cisterna di Latina - una Donna è stata uccisa in casa. La figlia minorenne ha assistito all’omicidio : Una donna è stata uccisa questa mattina a Cisterna di Latina. L’omicidio è avvenuto in una abitazione in via Palmarola, nel quartiere San Valentino. Dalle prime informazioni sembra che all’omicidio abbia assistito la figlia minorenne. L'articolo Cisterna di Latina, una donna è stata uccisa in casa. La figlia minorenne ha assistito all’omicidio proviene da Il Fatto Quotidiano.

Donna uccisa in casa a Cisterna di Latina. L'omicidio sarebbe avvenuto davanti alla figlia minorenne : Una Donna è stata uccisa questa mattina a Cisterna di Latina. L’omicidio è avvenuto in una abitazione in via Palmarola, nel quartiere San Valentino. Dalle prime informazioni sembra che all’omicidio abbia assistito la figlia minorenne.Secondo il quotidiano Latinaoggi.eu, la Donna, 36 anni, sarebbe stata decapitata. La figlia avrebbe 10 anni. Il Messaggero riferisce che il marito della Donna si trova in caserma ...

Una Donna è stata uccisa in una villa a Latina : Una donna è stata uccisa in una villa di Cisterna di Latina. Il corpo è stato trovato dalla figlia di 10 anni che è sotto choc. La casa si trova nella zona residenziale del quartiere di San Valentino.

Cisterna di Latina - Donna uccisa in casa : forse l'omicidio davanti alla figlia di 11 anni : Omicidio stamattina a Cisterna di Latina. Una donna di 35 anni è stata uccisa in una abitazione in una villetta a schiera in via Palmarola, nel quartiere San Valentino. Dalle prime...