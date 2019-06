Domenica di super-caldo a Torino | parchi e fontane presi d’assalto FOTO

Domenica In - Sabrina Salerno super sexy si esibisce dalla Venier con 'Siamo Donne' VIDEO : A Domenica In Sabrina Salerno si esibisce dalla Venier con il suo grande successo, la canzone 'Siamo Donne' . super sexy vestita di pantaloni di pelle nera ha fatto impazzire il pubblico in studio e i ...

Orari Domenicali supermercati - per il Primo Maggio boom di ricerche su Google per cercare punti vendita aperti : Il testo della Maggioranza per limitare le aperture domenicali dei negozi, misura prevista dal contratto di governo, è dato per disperso. Dopo un tira e molla in Maggioranza, il provvedimento è stato messo in stand-by e sono ricominciate le audizioni in commissione parlamentare, cioè il percorso è praticamente ripartito daccapo. Nel frattempo, però, mentre una parte dei lavoratori della domenica e dei festivi (quelli non retribuiti ...