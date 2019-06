Dazi | Coldiretti | lo stop agli USA spinge il record di mele italiane in India

Dazi - Coldiretti : Trump minaccia il cibo Made in Italy in USA : Dopo Cina, Messico e India, la prossima vittima della guerra dei Dazi scatenata dal Presidente degli Stati Uniti rischia di essere l’Unione Europea nei confronti della quale si è appena conclusa il 28 maggio la procedura di consultazione avviata dal Dipartimento del Commercio (Ustr) sulla lista dei prodotti da colpire, che comprende tra l’altro circa il 50% degli alimentari e delle bevande Made in Italy esportate in Usa. E’ quanto emerge da una ...

Dazi - Coldiretti : ricatto USA per invadere l’UE con formaggi tarocchi : “Gli USA vogliono invadere il vecchio continente con le imitazioni a stelle e strisce dei formaggi europei che negli Stati Uniti hanno raggiunto solo per i tarocchi di tipo italiano il quantitativo record di 2,4 miliardi di chili all’anno“: è quanto denuncia la Coldiretti nel rendere noti “i contenuti della lettera inviata dalla lobby dell’industria casearia Usa (CCFN) al Presidente degli Stati Uniti Donald Trump nell’ambito ...

Dazi - Coldiretti : “Con i 16 miliardi a Farmes si estende la guerra USA-Cina” : L’annuncio del segretario all’Agricoltura degli Stati Uniti, Sonny Perdue, di creare un piano di 16 miliardi di dollari per aiutare gli agricoltori americani a far fronte al pesante impatto della guerra commerciale USA-Cina è destinato ad avere effetti sugli equilibri commerciali internazionali e la situazione va attentamente monitorata da parte dell’Unione Europea per verificare l’opportunità di attivare, nel caso di necessità, misure di ...

Dazi - Coldiretti : lo stop cinese al vino USA spinge il Made in Italy : Il vino italiano potrebbe avvantaggiarsi della guerra commerciale tra Usa o Cina dopo che le esportazioni del nettare di bacco Made in Italy nel gigante asiatico hanno fatto registrare nel 2019 un aumento record dell’11%. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti su dati Istat relativi al primo mese dell’anno divulgata in occasione dell’annuncio dei superDazi cinesi nei confronti di beni importati dagli Stati Uniti per un totale di 60 ...

Dazi : CINA - STRETTA SU 60 MLD BENI USA/ Coldiretti : 'Vendetta affonda borse merci' : Guerra dei DAZI, STRETTA da 60 miliardi di dollari della CINA su migliaia di BENI Usa. Dura risposta di Pechino alle misure prese da Trump sul Made in China

Dazi - Coldiretti : “La vendetta della Cina affonda le borse merci - dalla soia al mais” : La vendetta della Cina contro i Dazi di Trump manda a picco oltre a Wall Street anche le borse merci con le quotazioni di tutti I principali prodotti agricoli in caduta libera, dalla soia al mais, dal grano alla carne. E’ l’allarme lanciato dalla Coldiretti sull’andamento dei mercati future al Chicago Board of Trade, punto di riferimento mondiale per il commercio agricolo, dopo l’annuncio di di nuovi Dazi cinesi su 60 miliardi di beni americani, ...

Dazi - Coldiretti : Trump chiede un piano di aiuti per gli agricoltori - “la situazione va monitorata” : “Il presidente Donald Trump ha chiesto al segretario all’Agricoltura degli Stati Uniti, Sonny Perdue, di creare un piano per aiutare gli agricoltori americani a far fronte al pesante impatto della guerra commerciale USA-Cina“: lo afferma Coldiretti nel sottolineare che per le dimensioni dell’intervento ed i suoi effetti sugli equilibri commerciali internazionali la situazione va attentamente monitorata da parte ...

Coldiretti : con l’entrata in vigore dei Dazi crollano i prezzi della soia : Crolla dell’11% il prezzo della soia alla borsa merci di Chicago, principale punto di riferimento mondiale per la quotazione delle materie prime agricole. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti nell’ultimo mese sugli effetti più eclatanti dell’entrata in vigore dei dazi decisi dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. “Si teme infatti, in caso di mancato accordo, che – sottolinea la Coldiretti – la reazione della Cina ...

Dazi - Coldiretti : al via petizione per salvare l’olio dalla scure di Trump : E’ partita la prima petizione per chiedere al Dipartimento USA al commercio estero (USTR) di escludere l’olio d’oliva europeo dalla lista di prodotti su cui pende la scure dei Dazi “punitivi” voluti dal Presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Lo rende noto la Coldiretti nel sottolineare che la North American Olive Oil Association (NAOOA) ha avviato l’iniziativa “Non tassate la nostra salute” che può essere sottoscritta ...

Dazi - Coldiretti : “Mercati sconvolti - scendono le quotazioni della soia” : “Non solo il mercato finanziario, ma anche quello delle materie prime è sconvolto, con le quotazioni dei principali prodotti agricoli in discesa sull’onda delle preoccupazioni per l’escalation della guerra commerciale tra Usa e Cina con i contratti dei futures a luglio per la soia che hanno perso il 10% del valore nell’ultimo mese“: è quanto emerge dal monitoraggio della Coldiretti sull’andamento delle quotazioni al Chicago Board of ...