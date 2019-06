Darren Criss | «Il matrimonio? Il giorno più bello della mia vita Ora e per sempre»

vanityfair

(Di domenica 16 giugno 2019)in Sardegnain Sardegnain Sardegnain Sardegnain Sardegnain Sardegnain Sardegna Era inebile che, la star di Glee e The Assassination of Gianni Versace – American Crime Story (per cui ha vinto un Golden Globe come “Miglior attore per una miniserie”) non convolasse a nozze con Mia Swier, la storica fidanzata. Il lieto evento è avvenuto in segreto lo scorso febbraio, a New Orleans. Sull’argomento interroghiamo il giovane divo che sa ballare, cantare, recitare e pronunciare qualche parola in italiano (ha studiato ad Arezzo per un qualche mese), ospite del II Filming Italy Sardegna Festival di Tiziana Rocca: «E’ da molto tempo che stiamo insieme, ho dovuto firmare più fogli che in un contratto di lavoro – ci ride su– in realtà è stata una scusa per fare una festa ...

